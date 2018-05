Iglesias plora al debatre amb el PP sobre 'Billy el Niño'

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha demanat aquest dimecres al Congrés que el Govern retiri la condecoració al "malparit" Franco González Pacheco, conegut com 'Billy el Niño', del que el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha respost que no ho permet la llei.

"Aquest Govern no ha valorat la retirada d'aquesta condecoració", ha dit Zoido sobre la medalla al mèrit policial de 1977 que suposa un increment del 15% en concepte de pensió vitalícia per a 'Billy el Niño', segons ha denunciat recentment l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica (ARMH).

Zoido ha assenyalat que "ningú ha sol·licitat oficialment que es retiri" aquesta medalla i que, segons les seves dades, "no sembla que hi hagi justificació legal", recordant que cap Govern del PSOE abans del de Mariano Rajoy va prendre aquesta decisió ni contra l'exinspector policial franquista, ni contra cap altra persona.

Iglesias ha citat el relat de les víctimes de la policia, algunes d'elles a la tribuna de convidats del Congrés, i s'ha mostrat confiat que la sortida del PP del Govern permeti retirar aquesta condecoració. "Probablement no segueixis en aquest Ministeri molt temps", li ha dit a Zoido, "tant de bo el ministre que nomeni el PSOE retiri aquesta medalla a aquest malparit".

Zoido ha contestat a Iglesias que els hi reprèn que lliurin un "xec en blanc" a un govern del PSOE quan en el passat Podemos va "demanar cinc ministres, RTVE i el CNI". També els ha recordat la consulta sobre el xalet del líder de la formació morada i la seva defensa dels escraches.

El debat s'ha acalorat i la presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha convocat dues vegades al diputat Rafa Mayoral, que des de la bancada de Podemos feia gestos i ha cridat "és un torturador", en referència a 'Billy el Niño' . "Tu no em donaràs les lliçons de defensor a un torturador, no ho he fet en la meva vida", ha terciado Zoido.