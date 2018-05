Els metges que van tractar l'exespia rus enverinat no saben quina evolució tindrà

Els metges que van tractar l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla, Iúlia, després de ser enverinats amb un agent nerviós al Regne Unit, asseguren que no saben quin és el seu pronòstic de salut a llarg termini i han admès que inicialment van témer que l'incident fos pitjor. Sergei Skripal, un excoronel de la Intel·ligència russa, i la seva filla van ser trobats inconscients en un banc públic a la ciutat meridional de Salisbury el passat 4 de març.

La directora mèdica de l'hospital de Salisbury, Christine Blanshard, va assenyalar en una entrevista per a la cadena britànica BBC que el pronòstic de pare i filla és incert en ser preguntada per l'impacte a llarg termini de l'enverinament. «La resposta honesta és que no sabem què pot passar en el futur», va admtre la directora mèdica.

El Regne Unit ha assegurat que és molt probable que Rússia sigui responsable de l'enverinament de Sergei i Yulia, i els governs occidentals, inclòs el dels Estats Units, han expulsat més de 100 diplomàtics russos. Per la seva banda, Rússia ha negat qualsevol participació en l'enverinament i ha pres represàlies expulsant també diplomàtics.

El personal de l'hospital també va afirmar que pensava que pare i filla acabarien morint a causa de l'enverinament. «Tot indicava que no sobreviurien», va asseverar Stephen Jukes, un consultor de cures intensives que va tractar tots dos una setmana després de la seva arribada a l'hospital de la ciutat britànica.