Nicaragua Dos morts en enfrontaments entre manifestants i policies

Almenys dues persones van morir, un policia i un civil, i altres 29 van resultar ferides com a conseqüència dels enfrontaments entre manifestants i agents de les forces de seguretat durant les protestes contra el Govern nicaragüenc a Managua i a altres ciutats del país. La majoria dels ferits participaven a les mobilitzacions a la capital del país, on diverses persones van ser arrestades per la policia. Un grup d'estudiants es va fer fort a la Universitat Nacional d'Enginyeria.