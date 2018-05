La policia abat un home després de matar tres persones a Lieja

Un home va ser abatut a Lieja (Bèlgica) després d'haver matat tres persones -dos policies i un civil- en un atac que la Fiscalia belga investiga com una «infracció terrorista» i en què a més van resultar ferits diversos agents de les forces de seguretat. «L'assumpte ha estat posat en instrucció amb qualificació d'infracció terrorista», va confirmar el fiscal de Lieja, Philippe Dulieu, tot afegint que la Fiscalia federal ha assumit la investigació.

Cap a dos quarts d'onze del matí un individu va atacar amb una arma blanca per l'esquena dos agents de policia, causant-los múltiples talls. Posteriorment va agafar una de les seves armes i va disparar contra ells. Tot seguit, l'atacant va assassinar amb un altre tret un home jove que es trobava en un vehicle aparcat, per després d'entrar en un institut i prendre com a ostatge una dona que treballa al centre.

Quan les forces de seguretat van arribar al lloc dels fets, l'atacant va sortir de l'edifici i va obrir foc contra ells. Va ser en aquest intercanvi de trets quan va ser abatut, després d'haver ferit diversos agents. Segons el diari La Libre, l'home abatut hauria cridat «Al·là és el més gran», però aquesta informació no ha estat confirmada pel Ministeri Públic. L'Òrgan de Control i Anàlisi de l'Amenaça va decidir mantenir el nivell d'alerta terrorista en el conjunt del país (2 en una escala de 4).

L'atacant, identificat com a Benjamin Herman i nascut el 1982, gaudia d'un permís penitenciari des de dilluns i s'hauria radicalitzat a la presó de Lantin, molt propera a Lieja, on es trobava per delictes comuns.

L'alcalde de la ciutat, Willy Demeyer, va explicar que tots els alumnes de l'escola van ser evacuats a altres centres educatius. L'institut, però, romandrà tancat durant tot el dia d'avui i obrirà les seves portes de nou demà. També va anunciar que les banderes de tots els edificis oficials de la ciutat seran hissades a mig pal.