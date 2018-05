Tui Decreten presó per a l'amo de la pirotècnia

La jutgessa d'instrucció número 1 de Tui va decretar l'ingrés a la presó comunicada i sense fiança per a FGL, l'empresari investigat per l'explosió d'un magatzem clandestí de material pirotècnic que va causar la mort a 2 persones i va provocar 37 ferits, i a qui la Guàrdia Civil va localitzar el passat cap de setmana altres dos dipòsits il·legals d'aquest material. L'home va comparèixer per segona vegada davant la magistrada, després d'haver quedat en llibertat amb càrrecs el passat divendres havent de complir mesures cautelars.