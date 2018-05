El vicepresident de Corea del Nord viatja als EUA per dialogar

El vicepresident del Comitè Central del Partit dels Treballadors de Corea del Nord, Kim Yong Chol, va arribar als Estats Units per mantenir converses sobre una possible cimera entre el president nord-americà, Donald Trump, i el líder nord-coreà , Kim Jong-un. Kim Yong Chol va arribar ahir al matí a Pequín i va reservar un vol a Nova York, el que va desencadenar tota mena d'especulacions.

Trump va confirmar el viatge en un missatge de Twitter en què va assegurar que estan tenint lloc diversos contactes relatius a l'organització de la propera cimera i va aplaudir el «gran equip» desplegat per l'Administració dels Estats Units. «Kim Young Chol, vicepresident de Corea del Nord, es dirigeix a Nova York. Una resposta contundent a la meva carta, gràcies», va celebrar el mandatari nord-americà, en al·lusió a la missiva en què ell mateix va anunciar la suspensió de la reunió prevista per al 12 de juny a Singapur.

S'esperava que Kim pogués viatjar als Estats Units com a resposta a la recent visita a Corea del Nord del secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo. Segons observadors, pot ser que Kim i Pompeo es reuneixin en els propers dies per finalitzar els preparatius de la cimera entre Donald Trump i Kim Jong-un.

El president nord-americà va anunciar la setmana passada la suspensió de la cimera, però el passat cap de setmana va informar que havia reconsiderat la seva decisió i que una delegació nord-americana s'estava reunint amb representants de Pyongyang a territori nord-coreà per salvar la cita. Tant Trump com Kim s'han mostrat disposats a celebrar la cimera, però encara no és cent per cent segur que es celebri.