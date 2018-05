Deu coses que potser desconeixes de Pedro Sánchez

L'any 2014 va marcar un punt d'inflexió en la vida de Pedro Sánchez, que va passar de ser un polític desconegut a convertir-se en un dels noms de referència en la vida política. A principis del 2014, Sánchez ocupava l'escó de diputat al Congrés que al gener de l'any anterior havia deixat lliure Cristina Narbona. Malgrat la seva condició de diputat i de la seva ja llarga trajectòria política (centrada fonamentalment en la comunitat de Madrid), Pedro Sánchez seguia sent un perfecte desconegut per a la majoria dels ciutadans.

Tot va canviar després dels mals resultats del PSOE en les eleccions europees de 2014. La dimissió d'Alfredo Pérez Rubalcaba va donar l'oportunitat a Pedro Sánchez de presentar-se i guanyar, per sorpresa, les primàries que el van convertir en el secretari general del PSOE. Des d'aleshores, el seu nom ha estat de forma constant en primera línia informativa. Malgrat això, encara són molts els aspectes desconeguts sobre Pedro Sánchez. T'expliquem algunes coses sobre la vida del líder del PSOE que potser no coneixies:

1. Va néixer un 29 de febrer. Va ser en 1972 al barri madrileny de Tetuán. És fill d'un empleat del sector financer i empresari, militant del PSOE, i d'una funcionària de la Seguretat Social.

2. Va estudiar batxillerat a l'Institut Ramiro de Maeztu de Madrid, on en 1948 va sorgir l'equip de bàsquet Estudiantes. Precisament, Pedro Sánchez es declara un aficionat incondicional a aquest esport, que segueix de forma intensa i sobre el qual li agrada debatre amb les seves amistats. De no haver-se dedicat a la política, el líder del PSOE podria haver estat un bon esportista, tal com demostra el fet que fins als 21 anys va jugar a l'Estudiantes. Segueix jugant al bàsquet amb els seus amics i és patró de la Fundació de l'Estudiantes. També gaudeix amb el futbol i amb els èxits del seu equip, l'Atlètic de Madrid.

3. Trinidad Jiménez, com a regidora de l'ajuntament de Madrid, va ser l'encarregada d'oficiar, en 2006, el casament entre Pedro Sánchez i María Begoña Gómez Fernández. Fruit d'aquest matrimoni, el líder del PSOE té dues filles, Ainhoa i Carlota. Amb elles resideix en una casa a Pozuelo de Alarcón.

4. Segons informació facilitada pel PSOE, Pedro Sánchez cobra una mica més de 4.000 euros nets al mes. D'aquests diners, dona 420 euros en 14 abonaments al seu partit i paga 84 euros anuals com a afiliat. També compta amb dues cases a Madrid, ambdues amb garatge i adquirides els anys 1992 i 2008. La segona d'elles, amb una hipoteca 159.300 euros amb Bankia. A més, també té uns 18.000 euros en accions, un pla de pensions amb gairebé 100.000 euros i un vehicle Peugeot valorat en uns 30.000 euros.

5. Es va llicenciar en Ciències Econòmiques i Empresarials a la Universitat Complutense de Madrid. També va cursar un màster en Política Econòmica de la Unió Europea per la Universitat Lliure de Brussel·les i un altre en Lideratge Públic per IESE. Més endavant es va doctorar en Economia i Empresa per la Universitat Camilo José Cela de Madrid.

6. Les seves primeres activitats polítiques es remunten a 1993, quan va decidir afiliar-se al PSOE coincidint amb la victòria electoral de Felipe González aquell any.

7. Els seus inicis laborals es remunten a 1998, quan amb 26 anys va començar a treballar com a assessor al Parlament Europeu amb la socialista Bàrbara Dührkop i posteriorment com a cap de gabinet de l'Alt Representant de Nacions Unides a Bòsnia, Carlos Westendorp, durant la Guerra de Kosovo.

8. A més de la seva llarga trajectòria política, té també experiència professional en l'empresa privada i ha treballat com a autònom, en aquest cas exercint de consultor en projectes internacionals. A aquesta tasca l'ha ajudat el seu domini de l'anglès i el francès. També ha treballat com a professor d'Estructura Econòmica i Història del Pensament Econòmic a la Universitat Camilo José Cela.

9. Va ser membre de l'Assemblea General de Caja Madrid durant l'època en la qual Miguel Blesa va estar al capdavant de l'entitat. Entre els anys 2004 i 2009, Pedro Sánchez va ser un dels 320 membres de l'Assemblea General d'aquesta entitat, lloc al que va accedir a proposta del PSOE de l'Ajuntament de Madrid

10. Pedro Sánchez domina les noves tecnologies i les xarxes socials. És especialment actiu en Twitter, compte que actualitza personalment i en la qual compta amb gairebé 800.000 seguidors. Abans de ser nomenat secretari general del PSOE també tenia un blog en el qual narrava les seves experiències polítiques, encara que actualment ha substituït aquesta pàgina per una web professional.