Deu preguntes i respostes sobre la moció de censura

El Congrés debat aquest dijous la moció de censura presentada pel PSOE contra el president del Govern, Mariano Rajoy, una cita plena d'interrogants que tenen, en gairebé tots els casos, la seva respectiva resposta.

Aquestes són les deu preguntes clau sobre la moció, amb les seves deu respostes:



Qui obre el debat?

El debat l'obre el diputat encarregat de defensar la moció de censura, que ha de ser un dels signants del seu registre. El triat pel PSOE ha estat el secretari d'Organització, José Luis Ábalos.



Quan parla Pedro Sánchez?

Després de la intervenció de Ábalos, tindrà la paraula el líder del PSOE i candidat a la investidura per rellevar a Rajoy. Igual que Ábalos, Sánchez no té limitació de temps.



Quant temps tenen els grups?

Cada grup parlamentari disposarà de mitja hora per fixar la seva posició i d'una rèplica de deu minuts.



I Rajoy? Quan intervé?

El president del Govern podrà prendre la paraula, després de sol·licitar-ho a la Presidència de la Cambra baixa, en qualsevol moment del debat i pel temps que vulgui.



Què necessita Sánchez perquè la censura a Rajoy prosperi i rellevar-lo en La Moncloa?

Necessita la majoria absoluta de la Cambra baixa, és a dir, 176 suports en una única votació.



On s'asseurà Pedro Sánchez durant el debat?

El líder del PSOE no és diputat i per tant no té escó, encara que se li farà de forma excepcional un buit en la bancada socialista, al costat de la portaveu, Margarita Robles. S'asseurà així en el mateix seient que ocupava quan era cap de l'oposició en la Cambra baixa.



Com votaran els diputats?

La votació és nominal, per crida i per ordre alfabètic, encara que la lletra per la qual comença es tria per sorteig.



Quant pot durar el debat?

Tot dependrà de les intervencions d'els qui no tenen límit de temps. L'última moció de censura, la que va presentar Podem també contra Rajoy, va durar setze hores i mitja: Onze en la primera jornada i cinc i mitjana en la segona.



Què passa si prospera la moció?

D'acord amb l'article 114.2 de la Constitució, si la censura tira endavant l'Executiu haurà de presentar la seva dimissió al Rei, qui nomenarà president del Govern al candidat investit per la Canbra.



Quantes mocions de censura s'han celebrat en democràcia?

La d'aquest dijous serà la quarta moció i la segona contra Rajoy, que va superar la censura que va proposar contra ell Podem al juny de 2017.

Les altres dues mocions van tenir lloc el 1980, contra Adolfo Suárez, i el 1987 contra Felipe González. Ambdues van ser rebutjades.