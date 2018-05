En directe: Sánchez es compromet a «normalitzar» les relacions amb Catalunya

Al Congrés dels Diputats ja ha començat el debat de la moció de censura presentada pel PSOE per fer fora Mariano Rajoy de la Moncloa. Els contactes entre les diferents forces parlamentàries s'intensifiquen en les darreres hores, amb la incògnita de saber què faran ERC, PDeCAT i el PNB. El secretari general del PSOE i candidat de la moció, Pedro Sánchez, necessita els vots de les forces independentistes i nacionalistes per guanyar la moció i desbancar el PP. Ara bé, cap d'ells confirmen què votaran divendres.





12.09 h

Sánchez es compromet a "normalitzar" les relacions amb Catalunya

11.50 h

Enquesta

<br /><br /><noiframe><ul id="questions"><li>Creus que Pedro Sánchez guanyarà la moció de censura?</li></ul></noiframe>

11.25 h

Sánchez fa un gest cap al PNB i es compromet a mantenir els pressupostos del PP

11.03 h

Tuit de Quim Torra

Confiem que avui @sanchezcastejon faci un discurs dirigit a Europa i expliqui quin és el seu projecte per a Catalunya i per resoldre la crisi dels presos polítics i exiliats catalans. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 31 de mayo de 2018



10.58 h

"Dimiteixi ara i la moció de censura haurà acabat, podrà sortir de la presidència per decisió pròpia"

Sánchez a Rajoy: «Dimiteixi senyor Rajoy i aquesta moció de censura haurà acabat avui, aquí i ara»

Més informació https://t.co/4nLx5a1mq4 pic.twitter.com/iWrTbbgjVq — Diari de Girona (@DiarideGirona) 31 de maig de 2018

10.28 h

Tuit de Gabriel Rufián

A ver si sale ya Albert Rivera por el PP y arregla esto. #MocionCensura — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 31 de mayo de 2018



10.20 h

Rivera troba "lamentable" el "campionat d'Espanya de corrupció" al Congrés

Rajoy y Ábalos echándose en cara todos los casos de corrupción de PP y PSOE. Campeonato de España de corrupción hoy en el Congreso, lamentable. Y mientras tanto los políticos que quieren liquidar nuestra democracia sacando tajada. El bipartidismo no tiene remedio... — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 31 de mayo de 2018



10.10 h

Rajoy acusa el PSOE de "mentir" i de fer una "interpretació manipulada" de la sentència

10.09 h

Pablo Iglesias afronta la moció de censura convençut que tirarà endavant

09.41 h

"Ha enfonsat la dignitat de la seu que ocupa, no ha tingut ni la decència política de dimitir"

09.11 h

Pren la paraula el diputat del PSOE José Luis Ábalos

09.07 h

Rajoy arriba a l'hemicicle

Pedro Sánchez s'ha compromès aquest dijous a "normalitzar" les relacions amb Catalunya si és investit president del Govern central i iniciar un diàleg amb el nou Govern de Quim Torra, una oferta de diàleg que ha estès a l'Executiu del País Basc. Sánchez ha demanat la seva confiança a tots els grups parlamentaris i ha enaltit al PSOE com un partit que creu en la descentralització autonòmica com a signe d'estabilitat, conjugat sempre amb "la lleialtat a l'Estat espanyol per sobre de tot". En aquest context, ha retret al PP haver caigut tradicionalment en la "temptació" de fer del debat territorial un "camp de batalla" amb interessos "partidistes i territorials". I s'ha compromès a governar "sense posar l'accent" en el que separa els espanyols si tira endavant la moció de censura.El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha compromès durant el debat de la moció de censura a mantenir els pressupostos del PP si governa. Els pressupostos ja s'han aprovat al Congrés i estan pendents de l'aprovació del Senat. Sánchez diu que assumirà aquest pressupostos per "garantir la governabilitat" si arriba a la presidència del govern espanyol. El líder del PSOE ha retret al PP que, a 31 de maig, encara no tingui en vigor uns comptes per al 2018. "Convé tenir-ho en compte per posar en quarantena les apel·lacions que fan a l'estabilitat, com si vostès en fossin aliens", ha dit. El PSOE va votar en contra dels pressupostos el govern espanyol, aprovats amb els vots del PP, Cs i PNB la setmana passada a la cambra baixa. Els nacionalistes bascos van acordar, a canvi del seu suport, una injecció de 540 MEUR en inversions. Per tant, amb aquest compromís, Sánchez fa un gest buscant el suport del PNB en la votació de la moció de censura, que es farà divendres. La direcció del PNB es reuneix aquest dijous per decidir el seu posicionament a l'espera d'escoltar el discurs de Sánchez i els gestos que pugui fer cap a les seves reivindicacions.El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha demanat al president espanyol, Mariano Rajoy, que dimiteixi i posi fi a la moció de censura. Ho ha fet poc després d'agafar la paraula per primer cop. "Aquest debat pot acabar ara, dimiteixi i podrà sortir de la presidència per decisió pròpia i la moció haurà acabat", ha dit des de la tribuna d'oradors. Sánchez ha afirmat que el PSOE actua empès per l'actitud de Rajoy després de la sentència de la Gürtel i considera que "en qualsevol democràcia equiparable" un president ja hauria dimitit. "És vostè senyor Rajoy qui provoca la moció de censura", ha dit Sánchez, que insisteix que la iniciativa del PSOE neix de la "incapacitat" del president espanyol d'assumir responsabilitats "en primera persona".El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha qualificat de "lamentable" el que ha descrit com un "campionat d'Espanya de corrupció" entre el PP i el PSOE a l'hemicicle del Congrés, durant el debat de la moció de censura dels socialistes al president del Govern espanyol, Mariano Rajoy.El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha volgut respondre personalment la intervenció del secretari d´Organització del PSOE, José Luis Ábalos, en la presentació de la moció de censura, i ha assegurat que els socialistes espanyols han "mentit" i han fet una "interpretació manipulada" de la sentència de la trama Gürtel. Rajoy, que ha admès que al PP hi ha hagut persones "corruptes" però ha afirmat que "no és un partit corrupte", ha insistit que els socialistes han "exagerat" el contingut de la sentència mitjançant un "quadre sinistre" que "no s´ajusta a la realitat". "No tenen raó ni ens convencen", ha afirmat abans d´assegurar que aquesta és una moció "impulsiva" i "impetuosa" que ha arribat "a l´assalt". En aquest marc ha recordat els casos de corrupció que afecten el PSOE i ha preguntat a Ábalos si es presentarà una moció de censura al mateix PSOE quan surti la sentència dels ERO. "O és que són Teresa de Calcuta", ha preguntat abans de recordar que "per donar lliçons primer cal estar en condicions de donar-les".El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, s'ha mostrat optimista aquest dijous amb el fet que prosperi la moció de censura del PSOE contra Mariano Rajoy, i en arribar a l'hemicicle ha assegurat que després de parlar "amb tots els líders polítics" creu que la iniciativa tirarà endavant. "Quan un parla amb els altres líders es fa una composició de lloc, crec que sortirà", ha assenyalat Iglesias, en línia amb el que va dir aquest dimecres quan es va inclinar perquè el PNB, els vots del qual resultaran fonamentals, defensarà la moció del PSOE. Preguntat per la possibilitat que Mariano Rajoy anunciï la seva dimissió per frustrar la moció, el líder 'lila' considera que seria un moviment "impresentable".El secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos, ha criticat el president espanyol, Mariano Rajoy, per no haver assumit responsabilitats polítiques després de la sentència de la Gürtel. Ábalos, encarregat de defensar la moció de censura, ha carregat contra Rajoy i li ha dit no passarà a la història "com un bon president". "Ha enfonsat la dignitat de la seu que ocupa, no ha tingut ni la decència política de dimitir", ha declarat. Segons Ábalos, el PP "no ha fet res en aquests anys" i "no ha demanat perdó" i per tant, amb la sentència a la mà, creu que les "sospites són certeses" i ara cal fer fora el PP de la Moncloa. Ábalos ha criticat el govern espanyol per qüestionar la sentència i no respectar la independència judicial. "Portem tres sentències de Gürtel i totes en la mateixa direcció", ha manifestat. També s'ha dirigit a la resta de partits per tal de buscar el seu 'sí'. "Què fareu, col·laborar amb la impunitat, ho encobrireu i compartireu l'assumpció de responsabilitats?", s'ha preguntat.Ábalos comença la seva intervenció llegint fragments de la sentència de Gürtel: "Una vegada coneguda la sentència del cas Gürtel ja no hi ha suposicions sinó certeses"Els president espanyol és rebut amb aplaudiments dels membres del grup Popular.