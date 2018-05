Iglesias demana a Sánchez que tingui en compte Podem si ha de formar govern

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assegurar que creu que la moció de censura del PSOE contra el president del Govern, Mariano Rajoy, sortirà endavant i, en aquest escenari, va demanar al líder socialista, Pedro Sánchez, que sigui «conscient» de la necessitat de formar un Govern «plural i estable», és a dir, un Executiu de coalició en el qual entri la seva formació. «Crec que és molt més assenyat, i que respondria molt més a la realitat d'Espanya, un Govern que representés més formacions polítiques i que es convertís en una referència europea en polítiques socials i de regeneració», va defensar Iglesias.

En tot cas, Sánchez buscarà avui que el PNB, clau perquè prosperi la moció de censura, prengui consciència del cost polític de seguir mantenint a La Moncloa el president d'un partit «corrupte», com acredita la sentència del cas Gürtel. Des del seu entorn van explicar que la intervenció del líder socialista serà «honesta» i «directa» i se centrarà a demanar el suport als grups sense contrapartides. El candidat a substituir Rajoy s'obrirà a pactar amb els partits la convocatòria de les properes generals, que vol avançar perquè rebutja la idea de mantenir-se fins el 2020, però no podrà oferir una data concreta, més enllà d'un horitzó electoral.

Per part seva, l'Euzkadi Buru Batzar, l'executiva del PNB, «es reunirà dijous de manera extraordinària per decidir el sentit de la seva votació a la moció de censura» i «comunicarà la seva decisió després d'escoltar les motivacions del PSOE per presentar la moció i conèixer els compromisos que adquireix el candidat Pedro Sánchez». Els nacionalistes bascos van fer pública una nota per desactivar les informacions que apuntaven que el president del PNB, Andoni Ortuzar, havia comunicat a Rajoy que els seus cinc diputats donaran suport a la moció de censura.

La Moncloa també es va afanyar a desmentir les informacions i va afegir que el president del Govern «no s'ha plantejat dimitir» in extremis per evitar la investidura automàtica de Sánchez «perquè la dimissió del president només empitjoraria les coses». «Veig que continua la cerimònia de la confusió, Rajoy no té prevista cap compareixença i assistirà amb tota normalitat al debat de la moció de censura», va afirmar una de les col·laboradores més estretes del president.

La Moncloa recorda que la dimissió de Rajoy impediria convocar eleccions i provocaria que el Rei hagués de fer una ronda de consultes on Sánchez podria ser elegit per majoria simple, i no amb els 176 vots que necessita a la moció de censura.

Torra, obert al diàleg

Per part seva, el president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar des de Waterloo (Bèlgica) que escoltarà quin projecte té Pedro Sánchez per a Catalunya i quines solucions proposa per resoldre la crisi independentista, al mateix temps que va oferir al líder socialista «diàleg sense condicions» de cara a la moció de censura. «Nosaltres estem demanant diàleg sense condicions. Per tant volem veure quin és el discurs del senyor Pedro Sánchez. No només nosaltres; penso que tota Europa està pendent del discurs del senyor Sánchez», va explicar.

El president del Govern va assegurar que la seva intenció és complir el seu mandat i es va preguntar qui acceptarà «el xantatge» del secretari general del PSOE amb la seva moció de censura per fer-lo fora de l'Executiu. «La meva intenció és complir el mandat dels espanyols i el mandat d'aquesta Cambra, sobretot després d'haver aprovat al Congrés els Pressupostos la setmana passada», va explicar.