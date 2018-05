L'autor de l'atac de Lieja va matar una altra persona la nit anterior als fets

El ministre de Justícia de Bèlgica, Jan Jambon, va confirmar que Benjamin Herman, la persona que va ser abatuda dimarts després d'haver assassinat a trets dos policies i un civil a Lieja, havia matat un altre home la nit anterior als fets. Jambon va explicar que Herman també és el responsable de la mort de Michael Wilmet, un antic reu de la presó de Lantin, en què també va estar empresonat l'atacant de Lieja.

El cos de Wilmet va ser trobat dimarts al matí al seu domicili d'On, província de Luxemburg. Segons les primeres informacions, va morir després de rebre un cop al cap propinat amb un objecte contundent. Wilmet tenia 30 anys, era toxicòman i era conegut per la Justícia per infraccions vinculades al tràfic d'estupefaents. Es trobava sota vigilància electrònica en el marc d'una condemna de 2014.

Hores després d'assassinar Wilmet, Herman va matar dos policies a Lieja després atacar-los amb una arma blanca i després de disparar contra ells amb la seva pròpia pistola. Tot seguit va assassinar un jove que es trobava en un vehicle estacionat, per després entrar en un institut i prendre com a ostatge una dona que treballa al centre. Minuts després va ser abatut per les forces de seguretat en un tiroteig. Herman gaudia d'un permís penitenciari i la Fiscalia belga ha obert una investigació sobre els fets, que va qualificar com a «infracció terrorista».

Paral·lelament, la Fiscalia federal de Bèlgica va confirmar que Herman va cridar «Al·là és el més gran» diverses vegades durant el tiroteig, així com que hi ha «raons suficients» per pensar que es tracta d'un acte terrorista, mentre que l'Estat Islàmic va reivindicar l'atac a través d'una agència amb la qual té vincles.

«La investigació ha de mostrar o provar que l'atac va estar efectivament motivat per raons terroristes. De moment tenim raons suficients per obrir una investigació basada en acte terrorista, però no hem tret cap conclusió. La investigació mostrarà quines van ser exactament les seves motivacions», va explicar el portaveu del Ministeri Públic, Eric Van Der Sypt.