Llibertat per a la dona de Bárcenas després de pagar els 200.000 euros de fiança

L'Audiència Nacional ha acordat la llibertat provisional per a la dona de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, després que hagi depositat la fiança de 200.000 euros que tenia fixada. La quantitat ha estat depositada per un total de 18 persones, segons fonts del tribunal. Iglesias està condemnada a 15 anys i 1 mes de presó per la seva participació en la trama Gürtel.

Aquest dimecres, l'Audiència Nacional va decretat presó eludible sota fiança de 200.000 euros i la dona de Bárcenas va ingressar a la presó de Soto del Real. Un cop ha pagat la fiança, la secció segona de la sala penal de l'Audiència Nacional ha acordat la seva llibertat. Tot i que hagi sortit de la presó, Iglesias té establertes com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de territori espanyol i la presentació cada 15 dies davant dels jutjats.

En el cas de Rosalía Iglesias els magistrats apunten que el risc de fugida està "pal·liat" pel fet que el seu home, Luis Bárcenas, està entre reixes des de dilluns pel mateix cas. A més, argumenta que el matrimoni va arribar a acumular "una gran quantitat de recursos" dels quals "almenys en part" en disposava també l'esposa. Li van imposar una fiança de 200.000 euros perquè consideren que és la que cal fixar en relació amb els beneficis que va obtenir de la trama corrupta. La sala reconeix que part d'aquests diners no s'han localitzat encara.