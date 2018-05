La Moncloa assegura que "Rajoy no dimiteix"

La Moncloa ha volgut frenar aquest dijous les informacions i rumors sobre una dimissió imminent de Mariano Rajoy després que el PNB hagi anunciat el seu "sí" a la moció de censura de Mariano Rajoy.

L´equip de l´encara president ha fet distribuït un missatge on assegura que "Rajoy no dimiteix perquè no ha fet res de dolent". L´únic que ha fet és treure Espanya de la ruina", asseguren aquestes fonts".

Ena quest marc, asseguren que una dimissió de Rajoy no evitaria un govern de Pedro Sánchez, sinó que el "facilitaria" perquè permetria que Sánchez es presentés a una investidura on –a diferència del que passa a la moció de censura- "no necessitaria majoria absoluta" sinó únicament majoria simple.

Segons La Moncloa, la polèmica sobre la dimissió de Rajoy "només respon a una qüestió: l´intent dels socis de dissimular i eludir les seves responsabilitats en la decisió de fer president una persona que sistemàticament ha perdut a les urnes".