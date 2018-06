Comença la segona sessió del debat de la moció de censura del PSOE amb l'absència de Rajoy

La segona sessió del debat de la moció de censura presentada pel PSOE ha arrencat novament amb l'absència de Mariano Rajoy. El president espanyol va marxar dijous al migdia després de les intervencions del José Luís Ábalos i Pedro Sánchez i ja no va tornar a l'hemicicle. Una actitud que van criticar alguns dels grups, que van retreure que en un debat tan important i quan els grups van confirmar el seu suport a la moció no estigués ocupant el seu escó. Rajoy anar a dinar amb el seu equip i va estar vuit hores a un restaurant del carrer Alcalà. Aquest matí, intervé al ple la portaveu socialista, Margarita Robles, i també el portaveu dels populars, Rafa Hernando. El candidat, Pedro Sánchez, també respondrà les dues intervencions. Llavors, ja serà el moment de la votació –pública i per crida- dels 350 diputats. Podem, PNB, ERC i PDeCAT permetran que s'aprovi la primera moció de censura de la democràcia, que farà fora Rajoy de la Moncloa.

La segona sessió del debat de la moció de censura ha començat sense la presència de l'encara president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Aquest divendres, el Congrés dels Diputats aprovarà la moció impulsada pel PSOE i Pedro Sánchez es convertirà en el nou president. La votació es preveu pels volts del migdia i cadascun dels 350 diputats s'haurà d'aixecar per dir de veu el seu vot.

El PSOE preveu un relleu ràpid del govern de Mariano Rajoy pel nou executiu que erigirà Pedro Sánchez a partir d´aquest divendres si es confirma el suport de la cambra a la seva moció de censura. Un cop superada la votació, la Constitució estableix que el candidat quedarà investit automàticament i l´executiu sortint queda en funcions fins que no es consumi el relleu. La presidenta del Congrés, Ana Pastor, traslladarà el resultat de la moció de censura al rei Felip VI, que la sancionarà perquè sigui publicada al Butlletí Oficial de l´Estat en forma de decret de nomenament. A partir d´aquest moment, Sánchez pot prendre ja possessió com a president en un acte a la Zarzuela que es podria celebrar com a molt ràpid dissabte a la tarda, però que també es podria produir diumenge i dilluns, i nomenar els seus nous ministres perquè prometessin o juressin el càrrec aquesta mateixa setmana.