Rajoy: «Acceptaré com a demòcrata la votació, ha estat un honor ser president»

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha reaparegut al Congrés a l´últim moment abans de la finalització del debat de la moció de censura per anunciar des de la tribuna d´oradors que accepta "com a demòcrata" la seva derrota –malgrat "no compartir el que s´ha fet"-, i felicitar el que serà el seu substitut, Pedro Sánchez. "Ha estat un honor haver estat president del govern d´Espanya, haver deixat una Espanya millor que la que vaig trobar", ha afirmat entre aplaudiments del seu grup. "Tan de bo el meu substitut pugui dir el mateix als seu dia, li ho desitjo pel bé d´Espanya", ha afirmat Rajoy, que ha afegit que considera que "ha complert amb el mandat fonamental de la política, que és millorar la vida de les persones" i "si algú s´ha sentit ofès o perjudicat li demano disculpes". Ha tancat el seu breu discurs donant les "gràcies a tothom" i en especial al seu partit i als espanyols per "haver-li brindat el seu suport" i ha desitjat "sort" a tothom "pel bé d´Espanya".

L'absència de Mariano Rajoy ha estat una de les coses més comentades des que dijous al migdia va abandonar la cambra baixa. El president espanyol va estar vuit hores en un restaurant del carrer Alcalà amb el seu equip. Quan s'ha reprès el debat aquest divendres a les 9h, Rajoy tampoc estava a l'hemicicle i ha arribat just per a la votació. Abans, però, ha fet una breu intervenció des de la tribuna d'oradors. L'última com a president del govern espanyol.



Funcionament de la votació

El reglament del Congrés estipula que la votació de la moció de censura és pública i per crida. Un membres de la Mesa pronunciarà el nom de cada diputat, en ordre alfabètic, a partir d'un cognom que s'escull a l'atzar. Abans de la votació, doncs, s'extrau una de les 332 boles amb números que corresponen a cada parlamentari. Entres les boles no hi ha els noms del govern, la presidenta de la cambra, vicepresidents i secretaris, que votaran els últims.