La dona de Bárcenas queda en llibertat en pagar la fiança

La Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional va acordar la llibertat provisional de Rosalía Iglesias, dona de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, després d'haver dipositat la fiança de 200.000 euros fixada per sortir de presó. Els magistrats del tribunal del cas Gürtel van acordar en una interlocutòria la seva llibertat provisional quan no s'havien complert ni 24 hores del seu ingrés a la presó de Soto del Real (Madrid) després de la seva condemna de 15 anys i 1 mes de presó per la seva implicació en la primera època de la trama.

El tribunal va anunciar que la quantitat, aportada per un total de 18 persones, havia estat dipositada via transferència al compte de consignacions de l'Audiència Nacional. Després d'això, l'acte de llibertat va ser enviat a la presó. Ara a la dona de l'extresorer del PP se li imposen mesures cautelars com ara compareixences quinzenals al jutjat, retirada de passaport i prohibició de sortida del territori. Minuts abans de conèixer-se la notícia, el seu fill Guillermo Bárcenas la va visitar a la presó.