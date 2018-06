Els dos catalans a les travesses del govern Sànchez

Meritxell Batet i Josep Borrell són els socialistes catalans que podrien entrar en el govern que Pedro Sánchez formarà els propers dies. Carmen Calvo, Manuel Escudero, Cristina Narbona, Patxi López, Beatriz Corredor i Margarita Robles són alguns dels noms que sonen amb més força per entrar en aquest executiu.

Un Govern que serà "petit", segons fonts socialistes, i que es posarà en marxa immediatament, amb un horitzó de gestió d'any o any i mig.

L'andalusa Carmen Calvo, exministra de Cultura, doctora en Dret Constitucional i negociadora amb el Govern de Rajoy de l'aplicació del 155 a Catalunya es perfila com a vicepresidenta en gairebé totes les travesses.

Calvo, en l'actualitat secretària d'Igualtat del PSOE, podria assumir també aquest Ministeri, mentre que l'actual portaveu al Congrés i exmagistrada del Tribunal Suprem, Margarita Robles, dirigiria el de Justícia.

El secretari d'Organització del PSOE i columna vertebral del partit, José Luis Ábalos, al qual Sánchez va encomanar la defensa de la moció de censura contra Mariano Rajoy, seria llavors el nou portaveu parlamentari.

Patxi López, exlehendakari i secretari de Política Federal del PSOE, seria ministre d'Interior i el secretari de Política Econòmica, Manuel Escudero, ministre d'Economia.

El veterà economista Manuel Escudero, un dels artífexs del projecte amb el qual Sánchez va guanyar fa un anys les primàries i el 39 Congrés, encapçala les apostes per aquesta cartera, encara que hi ha fonts que apunten a l'exministre Jordi Sevilla si el que Sánchez busca és tranquil·litzar als mercats.

Un altre veterà vinculat a Sánchez, l'exministre i exvicepresident del Parlament Europeu Josep Borrell és el nom més estudiat per la cartera d'Afers Exteriors, juntament amb el del també expresident de la Eurocambra Enrique Barón.

Fonts socialistes situen a la diputada del PSC Meritxell Batet al capdavant d'Administracions Públiques, amb un paper protagonista per abordar la crisi catalana -alguns la veuen fins i tot com vicepresidenta-; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, com a ministra de Medi Ambient i Transició Energètica; a l'exministra d'Habitatge i secretària d'Ordenació Territorial i Polítiques públiques d'Habitatge, Beatriz Corredor, a Foment.

Membres del partit creuen que el president recorrerà per formar el seu Govern a membres de l'executiva que no són diputats, per tal d'augmentar la presència socialista a l'hemicicle, el que no vol dir que incrementi el seu nombre de vots, ja que els ministres que no són diputats no poden votar, cosa que li passa al mateix Sánchez.

És el cas de Calvo, Narbona, Escudero, Corredor i Borrell, i també del secretari d'Emprenedoria, Ciència i Innovació i exdirector de Change.org. Francisco Polo, que podria ser ministre d'aquest àrea.

El també valencià Andrés Prelló, secretari de Justícia i Nous Drets; la diputada per Palència i secretària executiva d'Educació i Universitats, María Luz Martínez Seijo; la diputada gallega i secretària de Polítiques Migratòries i PSOE a l'Exterior, Pilar Cancela; el secretari de Cultura i Moviments Socials, el lleonès Ibán García del Blanco, i el secretari de Relacions Institucionals i Administracions Públiques de l'executiva, el sevillà, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, completen les caselles de la travessa.