Els EUA i la UE, en guerra comercial

El secretari de Comerç dels EUA, Wilbur Ross, va anunciar que els EUA tiraran endavant amb la seva decisió d'imposar un aranzel del 25% a les importacions d'acer i del 10% a les d'alumini procedents de la UE, el Canadà i Mèxic. Ross va anunciar l'entrada el vigor els aranzels a les importacions d'alumini i acer de la UE, Canadà i Mèxic, posant així fi a una moratòria de dos mesos i alimentant la por a una guerra comercial. «Esperem seguir negociant, tant amb el Canadà i Mèxic, d'una banda, i amb la Comissió Europea per una altra, perquè hi ha altres assumptes que necessitem resoldre», va afegir.

Per part seva, la Unió Europea va anunciar que iniciarà els procediments legals contra els Estats Units davant l'Organització Mundial del Comerç (OMC), així com que aplicarà aranzels a les importacions d'alguns productes nord-americans al bloc comunitari, com suc de taronja, whisky , tabac i texans.

«Els Estats Units no ens deixen altra opció que iniciar un procediment de disputa davant l'OMC i imposar aranzels addicionals a una sèrie d'importacions procedents dels Estats Units. Defensarem els interessos de la UE complint totalment amb la legislació comercial internacional», va lamentar el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.

Brussel·les va explicar que la mesura aprovada pels EUA afecta exportacions de la UE per valor de 6.400 milions, així com que, a la vegada que ha intentat evitar aquest resultat, s'ha estat preparant durant els últims mesos per «reaccionar» a les «restriccions» de Washington al comerç d'acer i alumini «d'una forma ràpida, ferma, proporcionada i totalment compatible amb l'OMC».

«La UE iniciarà els procediments legals contra els Estats Units a l'OMC. Ho va decidir el col·legi de comissaris el 29 de maig i els Estats membres van ser consultats el mateix dia», va anunciar la Comissió Europea.



La resposta de la UE

Brussel·les ha confirmat també que imposarà un aranzel del 25% a diversos productes procedents dels Estats Units. La UE ja va notificar el passat 18 de maig la llista de productes que es veuran afectats per aquesta mesura -que s'aplicarà d'aquí a 30 dies-, entre els quals hi ha el suc de taronja, nabius, whisky, tabac, cosmètics i texans, entre molts altres.

La UE també va comunicar a l'OMC una segona llista, que recull altres productes als quals es podrà aplicar impostos d'entre el 10% i el 50%, però a partir del 23 de març de 2021 o del dia en què l'OMC confirmi que les mesures de Washington són incompatibles amb les seves regles.