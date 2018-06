Iglesias demana un Govern que no sigui «feble»

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va celebrar al Congrés que la moció de censura contra el president Mariano Rajoy prosperi, però va aprofitar la intervenció per avisar el líder socialista, Pedro Sánchez, que té el deure de formar un Govern que no sigui «feble» i això passa, des del seu punt de vista, per construir un Executiu de coalició amb el partit morat. A parer del líder de Podem, la caiguda de Mariano Rajoy s'ha de traduir en una «neteja de l'aparell de l'Estat». Si per una cosa ha de servir aquesta moció ha de ser per «treure els corruptes de les institucions». En aquesta línia va recordar que Podem fa molt temps que ho reclama, «però més val tard que mai», va reblar.

Així mateix, Pablo Iglesias va reivindicar el diàleg amb les forces catalanes i basques, a les quals va emplaçar a «treballar junts» amb Podem perquè en un futur «els nostres fills puguin viure en una república fraterna i plurinacional». En aquest context va emplaçar el líder del PSOE a moure fitxa i «assumir el repte institucional» d'una Espanya «plurinacional», i va advertir-lo que «si vol ser president de tots els espanyols no s'ha de limitar a voler ser el mal menor». «Espanya no és el PP i Cs» i «el progressisme no només el representa el PSOE», va afegir.

«Convé que no enganyem la ciutadania, hem de ser conscients que hi ha un full de ruta i ha de ser la de convocatòria d'anticipades», va respondre Sánchez, que alhora es va obrir a una reforma constitucional que millori l'encaix dels territoris. Sobre el dret d'autodeterminació de Catalunya, Sánchez va assenyalar que pot arribar fins allà on digui el «marc constitucional». A Podem els va demanar un esforç per ser «humils i realistes» en les propostes de programa.