Iglesias es posa «a disposició» de Sánchez

El líder de Podem, Pablo Iglesias, s'ha posat "a disposició" del que serà el nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i ha confiat que aquest conformi un govern "més enllà" dels 84 diputats del PSOE. En declaracions al Congrés, Iglesias ha assegurat que a Podem estan "disponibles" i ha esperat que el líder del PSOE sigui "responsable" i conformi un govern "integrador, que doni estabilitat fins el 2020 i assumeixi els reptes del país en l'època posterior a la corrupció". Iglesias ha apuntat que era "fonamental" fer fora el PP del govern i que, a diferència de la investidura de Sánchez a la que s'hi van oposar, ahir el socialista "va demanar perdó" per haver confiat en Cs. "Ha dit que Cs ja no és el seu aliat i que està disposat a aliar-se amb nosaltres", ha declarat.

En acabar la votació, Iglesias ha tornat a insistir en la voluntat que Podem estigui dins del govern del PSOE per assolir un executiu "fort" que pugui governar "fins el 2020". D'aquesta manera, Iglesias s'ha mostrat partidari de no convocar eleccions aviat sinó d'implementar un programa social per acabar la legislatura. El diputat ha reiterat que estan "a disposició del president" i que s'han emplaçat a parlar "en els propers dies", tot i que abans ha reconegut que Sánchez necessita uns dies de reflexió.

Ha apuntat també que el PSOE "s'ha adonat que hi havia números" i que Cs és una formació "d'extrema dreta i que s'han de buscar aliances per l'esquerra, dialogant amb bascos i catalans".

En ser preguntat sobre quina hauria de ser la primera mesura que havia de prendre Sánchez, ha contestat que retirar la condecoració al mèrit policial a Antonio González Pacheco, conegut com 'Billy el Niño'.