Il·lusió continguda dels diputats gironins

Tres diputats gironins al Congrés, Teresa Jordà (ERC), Jordi Xuclà (PDeCAT) i Marc Lamuà (PSC), van ser ahir testimonis de la moció de censura que acabarà amb la presidència de Rajoy.

Jordà, que avui viu el seu últim dia al Congrés després de ser nomenada com consellera d'Agricultura, va valorar que estan «contents per haver fet fora Rajoy» i han estat «ferms i clars amb el «sí» però «no». Sí per fer fora Rajoy, però qui queda [PSOE] no deixa de ser també el representant, al costat de Rajoy, del règim del 78» i tocats per la corrupció.

Per a Xuclà, «la idea de jubilar políticament Rajoy de la Moncloa és àmpliament compartida per la societat catalana» però tenen «esperances contingudes» i «cert escepticisme». Ara, però, arriba una «nova etapa per intentar construir solucions polítiques als conflictes polítics».

Finalment, Lamuà va mostrar «il·lusió» perquè «davant moments excepcionals una majoria de grups són capaços de mostrar que a la política d'aquest país no només queda seny sinó sentit d'Estat i lleialtat cap als ciutadans». A més, va veure Sánchez «madur, amb un lideratge treballat, que ha ofert generositat, diàleg i no ha exclòs cap escenari».