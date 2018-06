El líder del PSOE promet una recerca de «solucions polítiques» a la crisi catalana

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, es va comprometre durant el debat de la moció de censura a dialogar amb el nou Govern de Quim Torra per buscar «solucions polítiques» a la crisi catalana, tot i admetre que esnparteix de «posicions distants». ­«Volem restablir ponts amb totes les comunitats autònomes, establir les bases per normalitzar les relacions i iniciar el diàleg entre l´Executiu d'Espanya i el nou Govern de Catalunya», va dir Sánchez. Un missatge que va estendre també al Govern d'Euskadi. En el cas del PNB, també va prometre que mantindria els pressupostos del PP, en els quals els nacionalistes bascos han acordat 540 milions d´euros en inversions.

Sánchez va assegurar que adreçava la moció de censura als 350 diputats de la cambra i es va comprometre a articular «consensos bàsics» per atendre urgències socials, territorials i ambientals. Llavors, un cop «restituïda la normalitat institucional», va dir que convocarà eleccions però sense posar cap data.

El líder del PSOE va assenyalar que «ha arribat el moment» d'escollir entre «dos camins», fet pel qual va demanar «el sí a la resposta nacional i constructiva, sí a la censura de la corrupció que amenaça la institució, sí a elevar la qualitat de la democràcia que està posada en qüestió», va explicar. En aquest sentit, va demanar als partits que «no indultin amb el seu vot la pròrroga» del PP al Govern.

Sánchez va acusar el PP de «fer sortir els mals de la dreta espanyola» quan ha vist que la moció podia prosperar. «He passat de ser un home d'Estat a ser l'enemic de l'Estat i el judes d'Espanya», va lamentar. Va enumerar algunes de les acusacions que li han llançat des de l´Executiu i del PP. «M'han acusat de filoterrorista, de ven-pàtries, de trencar Espanya per veure amb qui ens aliàvem», va dir. «Demostren que tenen un mal que els perjudica: tenen una visió patrimonialista de la política», va assegurar, acusant Rajoy de «ser el caos».