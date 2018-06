Nou acord de la Lliga i l'M5S per formar govern a Itàlia

Els líders del Moviment 5 Estrelles (M5S) i la Lliga, Luigi di Maio i Matteo Salvini, respectivament, van confirmar que han acordat formar un «govern polític», evitant així la celebració de noves eleccions a Itàlia. «Es donen les condicions per a un govern polític», van explicar Di Maio i Salvini en una declaració conjunta als mitjans després d'una reunió de quatre hores.

Di Maio va confirmar igualment que Giuseppe Conte serà primer ministre i que la cartera d'Economia recaurà en Giovanni Tria, mentre que Paolo Savona, a qui la Lliga volia col·locar en aquest lloc, s'ocuparà d'Afers Europeus. El Ministeri d'Exteriors estarà dirigit per Moavero Milanesi.

Finalment, Salvini ha cedit a les pressions de Di Maio, que després d'amenaçar amb un procés de destitució contra Mattarella per la seva actuació va optar per un últim intent de facilitar un govern polític, i ha acceptat que Savona no ocupi la cartera d'Economia però segueixi dins del gabinet ocupant-se de la cartera d'Afers Europeus.