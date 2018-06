Rajoy acusa Sánchez de fer «xantatge» amb «la corrupció o jo»

El president del Govern i del PP, Mariano Rajoy, va carregar durament contra Pedro Sánchez, a qui va acusar de moure's només per la seva «ambició» i dur a terme un «xantatge» a tot l'Estat sota la premissa «la corrupció o jo». Després d'assenyalar que no té «cap projecte per a Espanya», va afirmar rotund que a l'Estat «no li convé» que el secretari general del PSOE es converteixi en president del Govern.

«Aquí del que es tracta és que el senyor Sánchez arribi. Tota la resta és literatura. Amb qui arribi, tant se val. L'important és que arribi sense passar per les urnes. El programa, a qui li importa el programa. Els pressupostos, fins i tot els del PP», va destacar Rajoy en la seva rèplica al candidat socialista durant el debat de la moció de censura del PSOE celebrat al Congrés. Per això, el cap de l'Executiu va preguntar si «algú pot prendre's seriosament» un candidat a la Presidència del Govern que «actua així», que no té «cap projecte per a Espanya» i els arguments del qual són «pura ambigüitat». «Siguin absolutament conscients del que faran perquè això és molt important», va etzibar.

Un cop més, Rajoy va acusar el PSOE de «mentir» al Congrés perquè la sentència del cas Gürtel, va destacar, no condemna «ningú» del seu Govern ni del PP i només fixa una responsabilitat civil per al seu partit com a partícip a títol lucratiu.

El president del Govern va posar l'accent en aquest «argument fonamental» perquè, segons va dir, Sánchez pretén «fer xantatge» al Congrés dient: «O corrupció o jo». «Això es pot fer pel carrer, en un míting, però no es pot venir al Parlament a fer una afirmació així i esperar que l'altra part no li exigeixi arguments que demostrin les afirmacions», va manifestar.

Per això, va insistir que la moció de censura és una «irresponsabilitat» i va afirmar contundent que a Espanya «no li convé que el senyor Sánchez sigui president del Govern», ja que, segons el seu parer, el seu camí condueix a «la ruïna» del passat a la qual ja van portar les polítiques socialistes.

El cap de l'Executiu va retreure a Sánchez que parli d'estabilitat en el cas que «aconsegueixi formar govern» quan seria «el Govern més inestable de la història d'Espanya des de l'any 1977», quelcom que, va afegir, «saben» també els diputats que li donaran suport en la moció.

Després de posar damunt de la taula de nou els èxits del PP aquests anys, evitant el rescat d'Espanya, Rajoy va fer broma amb que Pedro Sánchez estigui disposat a mantenir els Pressupostos de l'Estat elaborats pel PP. I en to burleta, va afirmar que Podem, que va qualificar d'«estafa» els comptes públics, en aquest cas se'ls haurà de «menjar amb patates». «Soc incapaç de comprendre com conviuran amb tanta monstruositat, pot ser un malson», va ironitzar el cap de l'Executiu.

A més, va criticar que el «daltonisme polític» de Sánchez li impedeixi veure la bona situació econòmica que viu Espanya, que creix i crea ocupació. «Per a vostè no existeix més que una Espanya negra perquè és l'únic color que percep», va criticar, per afegir que «una regla d'or per a tot polític responsable és evitar els enderrocs innecessaris». «A ningú li passa pel cap predicar la destrucció de les coses que van bé», va explicar.

El president del Govern va acusar Pedro Sánchez de ser una amenaça per a la seguretat i les certeses i va afegir que no saben si «tornarà a enfonsar» l'Estat en «aquell malson» que ja van deixar els socialistes, amb més de 3,5 milions de persones a l'atur.

El president del Govern va recordar al líder del PSOE que «estem en una situació anòmala» a Catalunya, on «hem hagut d'adoptar mesures excepcionals», i s'està «lluny de recuperar la normalitat». En aquest sentit, va preguntar a Sánchez «amb qui caldrà parlar sobre la situació de Catalunya, amb vostè i els seus socis, o seran els seus socis els que ho parlin amb vostè?».



«Presa de pèl»

Rajoy va qualificar de «presa de pèl» el programa de Sánchez i li va preguntar si pensa a sostenir el seu govern amb els 84 escons del PSOE o bé si dependrà dels seus «socis» independentistes. Segons Rajoy, el que Sánchez planteja és «una moció de censura als espanyols que no li han fet cas a les urnes», una situació «absurda» que el porta a «dependre dels seus socis», perquè el seu govern de 84 escons «no es podrà sostenir sense que l'apuntalin». En aquest marc, va acusar el líder del PSOE d'actuar de manera «imprudent i irresponsable».