El tens moment entre Monedero i Santamaria

Un dels fundadors de Podemos, Juan Carlos Monedero, s'ha acostat aquest divendres al pati del Congrés a la vicepresidenta del Govern en funcions, Soraya Sáenz de Santamaría, per deixar-li clar com de bé ha rebut la sortida del PP de l'Executiu.

"M'alegro que marxeu", li ha etzibat Monedero davant les càmeres de televisió, mentre la tenia agafada per les espatlles. "A mi no m'alegra que arribeu, però això és la democràcia", li ha respost la fins ara número dos del Govern.

Aquest episodi ha tingut lloc després que el fundador de Podemos celebrés l'èxit de la moció de censura de Pedro Sánchez amb part del mig centenar de persones que s'ha congregat davant del Congrés coincidint amb la votació que ha tingut lloc en l'hemicicle.

Il·legalitzar el PP

Després de mostrar la seva satisfacció pel fet d'haver demostrat que es podia desallotjar Mariano Rajoy de la Moncloa, Monedero ha subratllat que ara, "el millor que li pot passar al PP és que un jutge li apliqui la Llei de Partits, l'il·legalitzi i hagi de començar de nou ".

A més, segons el seu pronòstic, si Rajoy deixa el lideratge del PP, li passarà com a la Unió de Centre Democràtic (UCD) d'Adolfo Suárez. "Tenen una papereta complicada perquè, si es va Rajoy, el PP es descompon com li va passar a la UCD. Ja hi ha rates abandonant el vaixell i Ciutadans està molt disposat a acceptar a qualsevol que passi, com ha passat a Jaén, Vigo o Alacant, on la gent de Zaplana s'està passant en ple a Ciutadans", ha afegit Monedero.

En la seva opinió, "és bastant probable que es produeixi una implosió del PP". "Ja s'ho faran, però els hi passarà com ha passat a la Comunitat de Madrid, que tots els que posen estan ficats en casos de corrupció", ha agregat.

D'altra banda, Monedero ha aprofitat per retreure al Rei que en el seu dia s'encarregués formar Govern a Rajoy sabent ja que el "PP era un partit corrupte". "Segurament la decisió que va prendre en el seu moment el Rei d'apuntalar al PP no ha ajudat així que em permeto humilment dir-li a Felip VI que sigui més curós amb els seus suports i no torni a cometre l'error d'apuntalar a un pp corrupte", ha conclòs.