Trump confia a arribar a un acord amb Corea del Nord «en algun moment»

El president dels Estats Units, Donald Trump, va expressar la seva confiança que «en algun moment» aconseguirà arribar a un acord amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un, per a la «total desnuclearització» del país, en el marc dels contactes entre els dos governs per tancar una reunió entre tots dos el 12 de juny a Singapur. «M'agradaria aconseguir-ho en una reunió», va explicar, tot afegint que «en tot cas, algunes vegades no és així com funcionen les coses», assenyalant que podrien fer falta dues o fins i tot tres reunions.

Per altra banda, el ministre d'Afers Estrangers de Rússia, Serguei Lavrov, va convidar el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, en una reunió celebrada Pyongyang a visitar el seu país i li va oferir la total col·laboració del seu Govern per a l'aplicació de la declaració signada amb Corea del Sud a la cimera que es va celebrar a la localitat fronterera de Panmunjon el 27 d'abril.