Sánchez promet el càrrec davant el rei i esdevé el setè president espanyol de la democràcia

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pres possessió aquest dissabte el càrrec davant el rei Felip VI i ha esdevingut d´aquesta manera el setè president espanyol de la democràcia. Sánchez ho ha fet en un acte sobri on per primera vegada no han estat presents ni la Bíblia ni el crucifix: només un exemplar de la Constitució.

El president espanyol ha "promès" per la seva "consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de president del govern amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l´Estat, així com mantenir el secret de les deliberacions del Consell de Ministres". A la sala hi ha estat present el seu predecessor, Mariano Rajoy, el ministre de Justícia, Rafael Catalá –que ha actuat com a notari major del Regne- així com la presidenta del Congrés, Ana Pastor, i del Senat, Pío García Escudero, i els presidents del TC i del Tribunal Suprem, Juan José González Rivas i Carlos Lesmes.