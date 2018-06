El canvi que arriba a Espanya vist des de Girona

Per primera vegada des de la recuperació de la democràcia, una moció de censura ha fet caure un govern a Espanya, el de Mariano Rajoy (PP), al poder des del desembre de 2011. El nou president Pedro Sánchez (PSOE) inicia una nova etapa incerta després d´uns fets inèdits que, aquí, diferents personalitats gironines (polítics, sindicats, empresaris...) valoren i opinen sobre el futur més pròxim.

«El que ha passat haurà estat una sacsejada saludable i necessària»

JOAQUÍM NADAL

Historiador. Exalcalde de Girona

i exconseller de la Generalitat

? Per a l´històric exalcalde socialista la moció haurà estat «una sacsejada saludable i necessària». «Si ens hem d´atendre al contingut del debat i el comportament dels principals intervinents, ha semblat per un moment que el Congrés recuperava les essències de la democràcia i del debat parlamentari». Caldrà «estar atents als gestos, a les iniciatives, a les grandeses i les misèries dels líders polítics, als protagonistes i generositats», afegeix. I «si tothom es comporta com ha parlat és possible que sigui el principi d´una regeneració democràtica necessària». Sobre Catalunya, «excepte el to agre, visceral i maleducat de la senyora Cospedal i del senyor Hernando, que han convertit Catalunya en l´ase dels cops», «els altres han tingut clar que ningú ha fet cap concessió però han tingut clar que és tema polític que s´ha d´abordar».

«Volem que es faci un replantejament en favor de les persones treballadores»

bartomeu compte

Secretari general de CCOO

a les comarques gironines

? El secretari general del sindicat espera que el nou Govern espanyol «signifiqui un canvi» en les polítiques social «que fins ara s´han fet i ens han afectat», com la llei Mordassa o la reforma laboral. «Volem que es faci un replantejament en favor de les persones treballadores», afirma. A més, opina que, per com s´ha aprovat la moció, «hauria de suposar més una mena de govern conjunt i més sensible a les necessitats dels ciutadans» i dels més necessitats.

«És un moment gloriós per a tots

els treballadors»

xavi casas

Secretari general de la UGT

a les comarques gironines

? «Una immensa alegria haver tret un dels governs més nefastos per als treballadors de la història del país», valora Casas. «És un moment gloriós per a tots els treballadors que han patit les reformes laborals i el món de precarietat al qual ens ha abocat aquest govern» i el nou govern «hauria de canviar el rumb» i posar «al nord els treballadors i treballadores», amb una «millora de les condicions laborals» i amb la «sensibilitat que la sortida de la crisi no ha de passar pel precipici de la precarietat» sinó que s´ha de fer «conjuntament, treballadors i empresaris».

«Poden escoltar més els nostres desitjos, cosa que no feia el PP de Rajoy»

domènec espadalé

President de la Cambra

de Comerç de Girona

? «No és que puguem tirar coets però crec que pot ser millor que el govern anterior», valora el president de la Cambra. Amb tot, creu que els socialistes «poden escoltar més els nostres desitjos, cosa que no feia el PP del senyor Rajoy. Esperem que ens escoltin i farem les peticions oportunes en defensa de l´economia i l´empresariat gironí».

«Espanya perd el millor president que ha tingut mai»

concepció veray

Portaveu del PPC

a l´Ajuntament de Girona

? «Lamento sincerament el canvi de govern», explica, afegint que la moció s´ha basat en una «mentida»: «El govern de Rajoy no ha estat corrupte, no té ni un sol cas de corrupció i em preocupa que el senyor Sánchez estigui disposat a pagar el preu que sigui» per arribar a la Moncloa pactant «amb partits que intenten trencar Espanya i que han intentat fer un cop d´estat a Catalunya». «Espanya perd el millor president que ha tingut mai, Mariano Rajoy, que va arribar al govern el 2011 amb una crisi brutal i amb una Espanya a punt de ser rescatada i marxa amb la crisi superada, amb creació d´ocupació, xifres d´atur que no teníem des d´abans de la crisi i, per tant, em preocupa que vulguin tornar a les polítiques de Zapatero, que ens van deixar a la ruïna». Alhora, Veray creu «impossible» que «un govern de 84 diputats pugui crear estabilitat» a Espanya.

«Hem desallotjat del govern un partit que s´ha demostrat que estava corromput»

MARC lamuà

Diputat del PSC per Girona

al Congrés dels Diputats

? «El que hem fet és una d´una vegada per totes desallotjar del govern un partit que s´ha demostrat en seu judicial que estava corromput». Per Lamuà, el PP ha de «regenerar-se» per «tornar a representar» una «part important dels ciutadans» de la dreta «que mereixen que algú defensi la seva idea d´Espanya». Entén que els suports d´alguns partits eren més un càstig al PP que una confiança al PSOE. «Ho hem de tenir present» però s´ha «demostrat que hi ha capacitat d´entendre els reptes col·lectius que tenim». Sobre les relacions entre Catalunya i l´Estat, creu que si els governs tenen «tons diferents, des de la lleialtat i honestedat», es pot «desescalar» la tensió i «tornar a establir debats i relacions constants, fins i tot bilaterals com estableix l´Estatut», que «ajudin perquè la situació a Catalunya sigui molt diferent».

«A una alegria inicial li segueix

un període de

gran incertesa»

josep lópez de lerma

Advocat

? Més prudent es mostra López de Lerma, qui valora que, «a una alegria inicial que pot ser molt majoritària al país per fer fora el govern del Rajoy, li segueix un període de gran incertesa ateses l´aritmètica parlamentària i de suma dels petits grups parlamentaris que li han donat suport». Així, acaba, «haurem d´esperar un cert temps, no sigui cosa que hàgim sortit del foc per caure a les brases i es torni a incendiar tot».