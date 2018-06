El president del govern, Mariano Rajoy, va reaparèixer ahir a últim moment al Congrés abans que acabés el debat de la moció de censura per anunciar des de la tribuna d'oradors que accepta «com a demòcrata» la seva derrota malgrat «no compartir el que s'ha fet». També va felicitar el que serà el seu substitut, Pedro Sánchez.

«Ha estat un honor haver estat president delGovern d'Espanya, haver deixat una Espanya millor que la que vaig trobar», va afirmar entre aplaudiments del seu grup. «Tant de bo el meu substitut pugui dir el mateix en el seu dia, li ho desitjo pel bé d'Espanya», va afirmar Rajoy, que va afegir que considera que ha «complert amb el mandat fonamental de la política, que és millorar la vida de les persones». «Si algú s'ha sentit ofès o perjudicat li demano disculpes», va afegir. Finalment, va tancar el seu breu discurs donant les «gràcies a tothom» i en especial al seu partit i als espanyols per «haver-li brindat el seu suport» i va desitjar «sort» a tothom «pel bé d'Espanya».



«Colpistes» i «amics d'ETA»

Molt més dur es va mostrar, en canvi, el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, que va instar Pedro Sánchez a retirar la moció de censura tot afirmant que seria possible gràcies als vots «dels vells amics d'ETA», en referència a Bildu, i els «colpistes» de Catalunya, que segons ell són el PDeCAT i ERC. També el va acusar de voler obtenir el Govern «a qualsevol preu» perquè no accepta les seves successives derrotes a les urnes. «Quina vergonya!», va reblar.



En la seva intervenció, Hernando va preguntar a Sánchez a canvi de què obtindria el suport «d'aquests senyors» i va insistir que «aquesta és la qüestió». En la seva opinió, el canvi de govern posa «en escac» l'estabilitat del país, especialment pel sobiranisme català. També va advertir Sánchez que per als «delinqüents», en referència als polítics empresonats i fugits de Catalunya per l'1-O, «no pot haver-hi ni immunitat, ni impunitat ni indults».

El portaveu del PP va insitir en la idea que la moció era un «frau» perquè no estava justificada per la sentència del cas Gürtel, sobre la qual va acusar el PSOE de «mentir». Segons Hernando, la censura al Govern central exigeix un programa i capacitat per executar-la que, segons va alertar, el PSOE no tindrà. I va tornar-se a preguntar «pels preus que haurà de pagar per les seves noves amistats», que haurà d'explicar als seus votants, als seus companys de partit i als socis europeus.

Perquè per governar, va continuar Hernando, haurà de sumar «els populistes de Podem». I adreçant-se a Pablo Iglesias, li va preguntar si cal concedir «versemblança» als jutges quan parlen del PP en la sentència de la Gürtel i no quan diuen que «va cobrar 400.000 euros de la dictadura del senyor Maduro». Pel que fa als independentistes catalans, Hernando va plantejar a Sánchez si repetirà al president català, Quim Torra, «allò que és racista i supremacista». «O s'ha oblidat de tot això?», va reblar.

Però «la novetat», per a Hernando, és que el PSOE estigui «disposat a rebre» els vots de Bildu. «No sé si serà capaç de mirar als ulls a les víctimes d'ETA, jo no en seria capaç. Ningú, ni Rodríguez Zapatero, va ser capaç d'acceptar aquests vots per ser president del Govern», va afegir.

Davant d'aquest discurs, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va considerar que Hernando havia mostrat «el to de la nova oposició del PP» davant el futur govern socialista i ho va contrastar amb «l'elegància» que, a parer seu, havia tingut Rajoy en el seu comiat des de la tribuna de l'hemicicle.



Rajoy, cap de l'oposició?

Pel que fa al possible futur de Mariano Rajoy, Hernando va assegurar que el fins ahir cap de l'Executiu «estarà on vulgui». Segons va afegir, però, són qüestions que encara han de «parlar». Precisament, dimarts que ve Rajoy ha convocat una reunió del Comitè Executiu Nacional del partit per analitzar la situació en què la queda la seva formació després de la moció de censura del PSOE.

En ser preguntat expressament si Mariano Rajoy hauria de quedar-se com a cap de l'oposició, Hernando va refusar contestar i es va limitar a dir que això ja ho parlaran «més endavant». «Això són coses que hem de parlar i el senyor Rajoy estarà on vulgui», va indicar.