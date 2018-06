Els líders del Moviment 5 Estrelles i la Lliga seran vice-primers ministres

Giuseppe Conte, exercint com a primer ministre.

Giuseppe Conte, exercint com a primer ministre. Remo Casilli/reuters

El nou primer ministre d'Itàlia, Giuseppe Conte, va prendre possessió del seu càrrec juntament amb els ministres del seu Govern de coalició entre el Moviment 5 Estrelles (M5S) i la Lliga davant del president de la República, Sergio Mattarella. També van prendre possessió dels seus càrrecs els líders de les dues formacions més votades a les eleccions del passat 4 de març. Luigi di Maio es convertirà en vice-primer ministre i titular de Treball i Desenvolupament Econòmic, mentre que Matteo Salvini serà també vice-primer ministre i s'encarregarà de la cartera d'Interior.

El primer a jurar el seu càrrec davant el cap d'Estat va ser Conte, i després d'això van fer el mateix Salvini i Di Maio, que van estar parlant i intercanviant bromes en els moments previs a l'acte.

Amb l'acte celebrat al Quirinale, el país tanca una greu crisi política a l'espera que el Parlament doni llum verd a l'Executiu, quelcom que es dona per garantit, ja que les dues formacions tenen una còmoda majoria a les dues cambres.

El Govern «groc-verd», com se'l coneix a Itàlia pels colors que identifiquen les dues formacions que el componen, veu la llum després que dijous Di Maio i Salvini superessin el principal obstacle: la designació de Paolo Savona com a titular d'Economia. Savona va ser vetat per Mattarella el cap de setmana, provocant la renúncia de Conte. Finalment, l'economista contrari a l'euro ocuparà la cartera d'Afers Europeus.

El gabinet compta a les seves files amb cinc dones, una mica allunyat del rècord que té pel que fa a quota d'igualtat a Itàlia Matteo Renzi el 2014, amb vuit dones. En concret, l'M5S aporta tres ministres, Elisabetta Trenta (Defensa), Giulia Grillo (Sanitat) i Barbara Lezzi (Ministeri del Sud), mentre que la Lliga n'aporta dos, Giulia Bongiorno (Administració Pública) i Erika Stefani (Afers Regionals i Autonomies). L'elenc el completen Giacargo Giorgetti (Lliga), com a sotssecretari de la Presidència; Giovanni Tria, Economia; Enzo Moavero Milanesi, Exteriors; Alfonso Bonafede (M5S), Justícia; Sergio Costa, Medi Ambient; i Marco Bussetti, Educació.