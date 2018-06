Londres estudia que Irlanda continuï vinculada amb la UE

El Govern del Regne Unit té sobre la taula una proposta per crear una zona intermitja de 16 quilòmetres entre Irlanda i Irlanda del Nord que permetria a aquest darrer territori seguir comerciant sense problemes amb la Unió Europea una vegada consumat el Brexit, segons una font de l'Executiu de Theresa May.

Aquesta zona especial estaria pensada especialment per a comerciants locals i ara per ara és només una de les diverses idees que hi ha sobre la taula. La proposta permetria superar l'actual estancament en les negociacions.

Tant Londres com Brussel·les mantenen els seus compromisos perquè béns i persones puguin creuar lliurement la frontera irlandesa, l'única terrestre que tindrà el Regne Unit amb el bloc. No obstant això, ambdues parts han estat incapaces d'arribar a cap tipus d'acord.

La Comissió Europea va rebutjar la setmana passada una proposta del Govern britànic perquè el Regne Unit en el seu conjunt romangui alineat amb la unió duanera com a «solució d'emergència» per evitar tornar a una «frontera dura» a Irlanda després del Brexit, i va insistir que aquesta alineació només seria aplicable a Irlanda del Nord.

Per altra banda, un nou grup de resistència a la sortida de la UE, integrat majorment per sindicalistes i polítics laboristes que han decidit plantar cara a la postura ambigua del seu líder, Jeremy Corbyn, ha sorgit al Regne Unit. Manuel Cortés (al capdavant del sindicat de Transport TSSA), Michael Chessum (un dels primers impulsors de Momentum), l'eurodiputada Julie Ward i l'exministra Catherine West formen part d'Esquerra Contra el Brexit.