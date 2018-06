Sánchez: de la lluita interna dins el PSOE a la Moncloa

perfil del nou president. La relació de Pedro Sánchez amb el PSOE ha estat de tot menys idíl·lica. Va deixar el Congrés i es va enfrontar a l'aparell del partit per negar-se a fer president Mariano Rajoy, però en va poder recuperar les regnes en guanyar les primàries per davant de Susana Díaz i Patxi López.

errotat en les dues darreres eleccions i expulsat pel seu propi partit el 2016, Pedro Sánchez s'ha convertit en el segon president socialista de la història de la democràcia i el primer en arribar a la Moncloa a través d'una moció de censura. El 2015, Sánchez va protagonitzar el famós «no és no» a Rajoy i ara, dos anys més tard, ha aconseguit tombar-lo. La relació de Sánchez i el PSOE ha esta tensa en els darrers anys i l'enrocament en el «no» a Rajoy li va costar la direcció del partit i també l'escó. Ara bé, el 2017 va retornar i va aconseguir imposar-se a la seva adversària política, Susana Díaz, en unes primàries. Per concórrer-hi, va impulsar una campanya de crowfunding per recollir fons. Un any més tard, torna al Congrés com a president del Govern.

Amb 46 anys, va iniciar la seva carrera política com a regidor socialista a Madrid del 2004 al 2009. Va ser designat diputat i aquí es va catapultar el seu ascens dins el PSOE. A les eleccions del 2015, i ocupant la secretaria general del PSOE, va concórrer per primer cop com a candidat socialista a unes eleccions generals. Va obtenir 90 diputats i va quedar com a segona força després del PP. Va intentar formar govern amb Podem i Ciutadans però no se'n va sortir. El resultat van ser nous comicis.



Fora de la direcció i del Congrés

En la repetició de les eleccions del juny del 2016, Sánchez va obtenir el resultat més baix de la història del PSOE. S'havia enrocat en el famós «no és no» a la investidura de Rajoy, una posició que generava discrepàncies dins del partit. El PSOE va patir una greu crisi i una rebel·lió interna –liderada a l'ombra per l'andalusa Susana Díaz- i Sánchez va ser defenestrat del comitè federal. El socialista va dimitir com a secretari general del PSOE després que la seva proposta per fer un congrés extraordinari i primàries fos derrotada. El PSOE va optar per crear una gestora fins a la celebració d'unes primàries.

Sense Sánchez, el PSOE es va abstenir i va fer a Mariano Rajoy president en minoria. Sánchez va renunciar al seu escó de diputat com a protesta. Però lluny d'arronsar-se, va optar a la reelecció a les primàries de maig de 2017, enfrontant-se a Susana Díaz i Patxi López. Sánchez va recuperar la secretaria general del PSOE amb més del 50% dels vots.

Des de llavors, ha portat les regnes del PSOE però sense trepitjar el Congrés. Ara torna a la primera línia política com a primer president que arriba a la Moncloa a través d'una moció de censura.