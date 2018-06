Sepúlveda queda lliure després de pagar els 100.000 euros de fiança

L'Audiència Nacional va acordar la llibertat provisional de l'exalcalde de Pozuelo d'Alarcón i exmarit d'Ana Mato, Jesús Sepúlveda, després que hagi abonat la fiança de 100.000 euros que el tribunal de la trama Gürtel li va imposar després de la seva condemna de 14 anys i 4 mesos, informen fonts jurídiques.

Les mateixes fonts expliquen que dues persones van participar en aquest pagament, efectuat en el compte de consignacions de l'Audiència Nacional, i que es produeix poc abans que es compleixin 48 hores del seu ingrés a la presó de Soto del Real (Madrid).

Ara se li imposen les mesures cautelars de compareixences quinzenals al jutjat, retirada del passaport i prohibició de sortir del territori espanyol. Les mateixes condicions que pesen per a la dona de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, després que abonés aquest dijous els 200.000 euros de fiança per sortir de presó.

Els magistrats van acordar el seu ingrés a la presó provisional subjecta al pagament de fiança de 100.000 euros pel «important elenc de delictes relatius a la corrupció». No obstant això, van estimar que la seva situació és diferent a la dels també condemnats per aquesta primera època de la trama Gürtel, Luis Bárcenas, Alberto López Viejo i Guillermo Ortega (pels que es va decretar presó sense fiança) precisament per la menor quantitat de pena , atès que aquests tres sumen condemnes superiors als 30 anys.

Sepúlveda i altres 14 del total de 29 condemnats per la seva implicació en aquesta xarxa, es van sotmetre a vistillas dilluns passat per a l'adopció de mesures cautelars. La Fiscalia Anticorrupció va demanar presó sense fiança per a tots ells excepte per a quatre acusats, tot i que el tribunal només va enviar a la presó aquest mateix dilluns als tres condemnats dalt esmentats.

La resta va ser convocat el passat dimecres a partir de les 12.00 hores i, a excepció de Sepúlveda i Iglesias, van quedar en llibertat amb les mateixes condicions que ara se li imposen a aquests dos condemnats fins que la sentència sigui ferma.