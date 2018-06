Carmena posa Madrid d'exemple

L'alcaldessa de l'Ajuntament de Madrid, Manuela Carmena, creu que «l'equilibrat i fort» model del consistori pot servir d'exemple per al nou Govern del recentment nomenat president espanyol, Pedro Sánchez, a qui felicita en aquesta «nova etapa esperançadora».

Carmena considera que la moció de censura va poder tirar endavant per «la gran capacitat democràtica que té aquest país» i perquè hi ha hagut una «voluntat general de la Cambra baixa que no hi hagués cap Govern tacat», en referència a la corrupció que ha definit com «el veritable virus de totes les democràcies».