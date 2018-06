Podem, IU i Equo acorden anar junts a les eleccions de 2019

Podem, Izquierda Unida i Equo han segellat a través d'una declaració conjunta l'acord marc per a concórrer en coalició a les eleccions municipals, autonòmiques i europees que tindran lloc el 2019. Segons van informar les tres organitzacions en els seus respectius comunicats, el pacte es va rubricar divendres «tenint en compte les voluntats de les seves bases» i amb l'objectiu de construir «un bloc històric del canvi».

Tal com va avançar Podem diumenge passat després de reunir l'Executiva, el nom acordat per als comicis municipals i autonòmics és Unides Podem Izquierda Unida Equo, mentre que per a les europees han optat per la marca Unides Podem Canviar Europa.

Els tres partits adquireixen en la seva declaració conjunta el compromís de «construir una Espanya més moderna, més democràtica i més justa socialment i ambiental» i aposten per la coalició electoral com a fórmula jurídica «més adequada» per representar la seva unitat «sense renunciar a la diversitat».

El document dels signants recull que perquè la coalició es presenti en un determinat municipi no tenen per què ser-hi presents els tres partits. A més, s'assenyala que a la norma general -que diu que a les paperetes electorals es recolliran el nom de la coalició i les sigles- poden donar-se excepcions a ciutats amb «marques consolidades» com Ahora Madrid o Barcelona En Comú.

Per concórrer a les europees i autonòmiques, així com als cabildos insulars a Canàries, cada organització celebrarà el seu propi procés de primàries per després confluir en «una papereta d'unitat amb el respecte a la identitat de cadascuna de les parts».