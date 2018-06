Mor l'extresorer del PP Álvaro Lapuerta als 90 anys

L'extresorer del PP Álvaro Lapuerta va morir ahir als 90 anys a Madrid. Lapuerta va ser el tresorer dels populars entre 1993 i 2008, com a successor de Rosendo Naseiro i antecessor de Luis Bárcenas. L'extresorer va ser assenyalat per diversos imputats en el judici del cas Gürtel com a presumpte responsable d'irregularitats en el finançament del partit, però l'Audiència Nacional va arxivar la causa contra ell al setembre de 2016 a causa del seu mal estat de salut i la seva demència sobrevinguda.

L'extresorer estava imputat en el judici per la primera època de la trama Gürtel (1999-2005), de la qual es va conèixer la sentència dijous de la setmana passada, i en els papers de Bárcenas. A causa de la seva mala salut el van eximir de responsabilitats penals, encara que alguns dels acusats van descarregar en ell tota la responsabilitat.

Bárcenas, condemnat a 33 anys de presó, deia de Lapuerta que era el seu cap i que era ell qui portava els comptes de Génova, mentre que l'exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, penat amb 38 anys i 3 mesos en aquesta causa, va dir d'aquest que li va enviar un fax demanant-li que s'adjudiqués obres públiques a empresaris «de la casa».

D'altra banda, els ex secretaris generals del PP Ángel Acebes i Javier Arenas van negar en la seva declaració davant del tribunal l'existència de diner negre i d'una caixa B al PP, però van assenyalar que l'encarregat dels comptes del partit en aquella època era Lapuerta, de qui van dir que no els va advertir mai sobre pagaments amb diner negre.

L'exresponsable econòmic del PP va patir una caiguda el 2013 que el va deixar durant diversos dies en coma.

Nascut a Madrid el 22 de setembre de 1927, Lapuerta va cursar Dret a la Universitat Central de Madrid, va ser advocat de l'Estat i va exercir l'advocacia a Girona, Terol i Guadalajara. Va ser escollit diputat a les generals d'octubre de 1982, i va ser reelegit en els comicis de 1986, 1989, 1993, 1996 i 2000.