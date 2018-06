Els reptes de Pedro Sánchez

l'horitzó a la moncloa La crisi política a Catalunya, la concreció del nou model de finançament autonòmic, l'educació i la confecció dels pressupostos de l'any vinent són alguns dels reptes que el nou president haurà d'abordar.

a crisi política de Catalunya davant el desafiament independentista és el principal repte que Pedro Sánchez té per davant com a president del Govern, encara que també haurà de concretar el nou model de finançament autonòmic, el pacte educatiu i afrontar els pressupostos per a l'any vinent.

Sánchez es va comprometre durant la moció de censura a obrir «una nova pàgina de la democràcia» i va fixar com a prioritats la regeneració democràtica, l'estabilitat pressupostària, el compromís d'Espanya amb la UE i la convivència territorial.

Amb un horitzó encara incert de fins quan allargarà la legislatura i convocarà eleccions, aquests són els principals assumptes als quals Sánchez haurà de fer front en el seu mandat:



Diàleg

amb Catalunya

sense

l'article 155

L'assignatura més difícil és Catalunya, respecte a la qual Sánchez s'ha compromès a iniciar una via de diàleg amb l'independentisme per buscar «solucions polítiques» i un encaix constitucional de la identitat com a «nació» d'aquest territori, però sense admetre el dret a l'autodeterminació.

Després del seu ferm suport a Mariano Rajoy en les mesures de l'Estat contra el desafiament sobiranista, Sánchez trobarà un nou escenari en coincidir amb la finalització de l'aplicació de l'article 155 una vegada que prenguin possessió els nous consellers.

Després de definir el nou president de la Generalitat, Quim Torra, com «el Le Pen de la política espanyola» per la seva «xenofòbia i racisme», Sánchez està disposat a parlar amb ell amb l'advertència del PP i Ciutadans, que no avalen aquest diàleg.

Reformes

institucionals

Sánchez ha destacat la necessitat d'emprendre una profunda regeneració institucional, que inclou una reforma de la Constitució que considera imprescindible, però que sembla difícil d'emprendre davant la falta de consens. La llei electoral, la limitació de mandats presidencials o la supressió d'aforaments són altres objectius que el líder socialista té en ment per recuperar la confiança dels ciutadans, així com executar la renovació de la cúpula de RTVE.



Estabilitat

pressupostària

i reduir l'atur

En l'àmbit econòmic, el nou president del Govern es trobarà amb una economia recuperada i creixent a un ritme del 3% anual, però amb una taxa d'atur encara en el 16,7% –la segona més alta de la UE, per darrere de Grècia– i lluny encara d'arribar als 20,7 milions d'ocupats que hi havia abans de la crisi.

Està per veure si prendrà mesures per revertir la reforma laboral que va fer el PP el 2012 i que ha estat, al costat de la de les pensions del 2013, un dels principals cavalls de batalla del PSOE en aquests anys d'oposició.

En l'àmbit pressupostari, haurà de buscar els acords per tirar endavant al juliol el sostre de despesa del 2019 i intentar fer uns nous Pressupostos, si bé el fet d'assumir els del PP per a aquest any treu presses en l'elaboració dels comptes de l'any que ve.



Nou finançament

autonòmic

El finançament autonòmic s'ha quedat de nou a les portes de la seva renovació, pendent ja des de fa uns quants anys i ajornada una i altra vegada, primer per la crisi i després pel desafiament sobiranista.

Per a aquests mateixos dies estava prevista una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) en la qual es preveia posar en comú les propostes de cada comunitat per intentar arribar a un acord al més aviat possible, fet pel qual el fins a ahir ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, sempre ha dit que necessitava comptar amb el suport socialista.



Compromís

a Europa

A l'esfera internacional i davant la crisi de la socialdemocràcia, Sánchez vol demostrar el seu compromís amb Europa des de la primera cimera, a la qual assistirà a finals de juny.

Haurà d'encarar la negociació del Brexit i la situació en la qual queda Gibraltar, així com la negociació del pressupost financer de la UE per als anys 2020-2027, ja sense el Regne Unit.

Altres assumptes pendents són l'aprovació de noves mesures restrictives contra el règim de Veneçuela i la postura que adopti davant les polítiques del president nord-americà, Donald Trump.



Pacte educatiu

i sanitat

El PSOE s'ha compromès a derogar la reforma sanitària del PP de 2012, que va suposar la retirada de la targeta sanitària als immigrants en situació irregular, revisar els copagaments farmacèutics, elevar la inversió en sanitat al 7 per cent del PIB i regular l'eutanàsia. El nou president s'ha compromès a impulsar mesures a favor de la dona, com una llei d'igualtat salarial, i desenvolupar el pacte contra la violència masclista.

En matèria d'ensenyament, haurà de decidir què fa amb la Lomce, que segueix vigent, i veure si aconsegueix culminar el pacte educatiu que el PP no va poder tancar.



Nou fiscal

general

Una de les primeres decisions del nou cap de l'Executiu serà nomenar nou fiscal general de l'Estat, ja que aquesta figura cessa automàticament quan el Govern que el nomena deixa el poder. Sánchez s'ha compromès a derogar l'anomenada «llei mordassa» de seguretat ciutadana i la presó permanent revisable, i quedarà a les seves mans portar a la pràctica la pujada de sou dels membres de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Està també pendent la possible revisió dels delictes sexuals després de la polèmica generada per la sentència de La Manada.



Nuclears i

canvi climàtic

Posar en marxa la llei de canvi climàtic, plantejar un calendari de tancament de les centrals de carbó i decidir si allarga la vida de les nuclears són els reptes mediambientals, als quals s'afegeix la possible abolició de l'«impost al sol».