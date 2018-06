Urkullu reclama un nou model d'Estat

El lehendakari, Iñigo Urkullu, diu que amb Pedro Sánchez i el Govern català «s'obre una nova etapa» que espera que «contribueixi a aprofundir en l'autogovern, des del respecte a les senyes d'identitat pròpies, així com la pluralitat, i al servei de la convivència en un nou model d'Estat». En una publicació a les xarxes socials, el lehendakari recorda que el 14 de maig va felicitar Quim Torra en ser escollit president de la Generalitat, «i avui –ahir per al lector– ho torno a fer». «Des d'aleshores he insistit en la necessitat d'obrir una nova etapa en la política a l'Estat. Avatars de la vida política i dels processos judicials han provocat una nova realitat a l'escenari polític, social i institucional», va afegir.