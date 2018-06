Iceta no es descarta com a ministre: «Tots els socialistes estem a la seva disposició»

Miquel Iceta no tanca la porta a ser ministre.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha deixat la porta oberta i no s'ha descartat com a ministre del futur govern de Pedro Sánchez. "Descartar-se és molt lleig. Els socialistes formem una pinya al voltant de Sánchez i la decisió final és del president del govern d'Espanya", ha reflexionat en veu alta Iceta.

"Tots els socialistes estem a la seva disposició i ell segur que farà la millor elecció, la millor tria, d'un gabinet amb uns reptes molt importants i que estarà sotmès a una gran pressió", ha continuat el primer secretari del PSC, que ha ironitzat sobre el fet que ja li han atribuït fins a tres carteres diferents –entre les quals Interior- en diversos articles periodístics. "Jo no vull afegir ni un bri de pressió en aquest sentit i en aquests dies feliços de qualsevol inici de mandat", ha reblat Iceta, que ha assegurat que –tant si és ministre com si no- es deixarà "la pell" perquè la relació entre el Govern català i l'espanyol "sigui fructífera".