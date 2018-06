Josep Borrell serà ministre d'Exteriors del govern de Pedro Sánchez

L'exministre socialista Josep Borrell ha acceptat la proposta del nou president, Pedro Sánchez, i s'incorpora a l'executiu socialista com a responsable de la cartera d'Exteriors, segons confirmen fonts socialistes a l'ACN. Borrell és el primer nom que confirma Sánchez, que va arribar divendres a la Moncloa després de guanyar la moció de censura que ha fet fora Rajoy. Des de llavors, treballa intensament i envoltat de secretisme per elaborar l'executiu socialista. De moment, Borrell ha estat el primer en acceptar una cartera dins el seu govern. Nascut a la Pobla de Segur (Pallars Jussà), Borrell ha estat ministre d'Obres Públiques i Urbanisme i també ha tingut competències ministerials en Medi Ambient en el govern de Felipe González.

Borrell, expresident del Parlament Europeu, va rebutjar anar de número tres en les llistes del PSC a la província de Barcelona per a les autonòmiques del 21 de desembre passat perquè donava per tancada la seva etapa com a polític en actiu.

En els darrers anys, Borrell s'ha destacat per rebatre els arguments dels independentistes contra Espanya i va tenir un paper protagonista en la massiva manifestació a Barcelona convocada per Societat Civil Catalana després del referèndum de l'1 d'octubre, que perseguia demostrar al món que no són majoria els catalans que anhelen la independència.