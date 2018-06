Lliures sense cautelars els altres acompanyants de Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya

El jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea ha deixat lliures sense cap tipus de mesura cautelar els dos mossos i l'historiador Josep Lluís Alay que acompanyaven Carles Puigdemont el 25 de març quan va ser detingut a Alemanya. El jutge els havia citat per un suposat delicte d'encobriment. El quart acompanyant del president destituït, l'empresari gironí Josep Maria Matamala no s'ha presentat davant el tribunal espanyol perquè no li han notificat la citació, ja que la seva residència actual és a Bèlgica. Fonts jurídiques han explicat que els dos mossos només han respost a les preguntes del seu lletrat i que han explicat que van anar a Finlàndia quan van saber que el Suprem havia dictat ordre de detenció i entrega de Puigdemont per acompanyar-lo fins a la fiscalia belga. A la sortida de la declaració, l'advocat d'Alay, Jaume Alonso-Cuevillas (que també representa Puigdemont) ha dit que la declaració ha estat breu i que no tenia "cap rellevància penal". Mostra d'això, apunta, és que ni la fiscalia de l'Audiència Nacional ha sol·licitat cap mesura cautelar i tots tres han sortit lliures.

El jutge de reforç del jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional, Diego de Egea, havia citat aquest dilluns a les 10h els quatre acompanyants que anaven amb Carles Puigdemont quan el van detenir a Alemanya el passat 25 de març. Feia dos dies que el jutge del Suprem Pablo Llarena havia reactivat l'euroordre per detenir-lo i Puigdemont estava tornant de Finlàndia, on havia pronunciat una conferència, i tornava cap a Bèlgica.

Alay i els dos agents dels mossos (que estaven fora de servei) anaven en el cotxe amb Puigdemont quan el va aturar la policia alemanya. El cinquè acompanyant era l'empresari gironí Josep Maria Matamala.

Aquest matí, però, l'empresari i amic personal del president destituït, Josep Maria Matamala, no s'ha presentat a l'Audiència Nacional. Actualment, Matamala té la residència a Bèlgica –on es va traslladar amb Puigdemont a l'octubre quan va marxar de Catalunya- i assegura que no ha rebut cap notificació del tribunal espanyol. Una versió que també quadra amb la que ha donat la Fiscalia, que assegura que no se li ha pogut notificar la citació.



"Cap rellevància penal"

La declaració de tots tres ha estat molt breu i ha durat menys d'una hora. Fonts jurídiques apunten que els dos agents dels Mossos d'Esquadra només han respost les preguntes del seu lletrat i que han explicat que havien anat fins a Finlàndia amb l'objectiu d'acompanyar a Bèlgica Puigdemont, que tenia intenció de presentar-se davant la fiscalia belga.

En canvi, Alay sí que ha respost les preguntes del jutge i la fiscalia. A la sortida, el seu lletrat, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicat que la declaració ha estat molt ràpida i que no s'ha sol·licitat cap mesura cautelar contra cap d'ells. "És un cas sense rellevància penal", ha manifestat. L'advocat, però, no ha volgut respondre cap pregunta dels periodistes sobre el motiu del viatge ni perquè anaven en cotxe i no en avió. "No li veig la transcendència a aquesta pregunta", ha manifestat a les portes de l'Audiència Nacional. El delicte d'encobriment preveu penes de presó de 6 mesos a 3 anys.



Detencions prèvies

El cas arrenca per una investigació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, que va obrir diligències d'investigació després de la detenció de Puigdemont a Alemanya. La Fiscalia va comunicar que actuava a instàncies d'una denúncia de la policia espanyola.

El passat 28 de març, la policia espanyola va detenir els dos agents i també Alay per un suposat delicte d'encobriment. La primera detenció es va produir a tres quarts d'una quan un dels agents va arribar en un vol procedent de Brussel·les, mentre que l'altra un quart d'hora més tard a prop del seu domicili. La policia va arrestar Alay al vespre, després que al matí hagués assistit a un ple del Parlament.

Tots tres van declarar a la comissaria de la Verneda i van quedar lliures a l'espera de ser citats pel jutge. L'únic que no ha estat arrestat fins al moment ha estat l'empresari i amic de Puigdemont, Josep Maria Matamala. Des que Puigdemont va marxar a Bèlgica, Matamala també hi va traslladar la seva residència. Segons assegura, no ha rebut cap citació de l'Audiència Nacional i, per això, no assistirà a la declaració d'aquest dilluns. Actualment, viu a Alemanya i continua acompanyant Puigdemont a actes i d'altres esdeveniments.



El mateix jutge que els CDR

El jutge De Egea els cita a tots quatre a l'Audiència Nacional en qualitat d'investigats per encobriment. Es tracta del mateix magistrat que també investiga els CDR per terrorisme i rebel·lió i que ja va deixar lliure amb mesures cautelars l'única detinguda fins al moment. La Fiscalia ha presentat recurs i ha demanat al jutge que l'empresoni perquè manté que és autora d'un delicte de terrorisme i rebel·lió.



Investigació oberta a Interior

Després de la detenció de Puigdemont, la Conselleria d'Interior (llavors, sota el paraigua del 155) va obrir una investigació interna contra els dos agents que acompanyaven el president de la Generalitat destituït Carles Puigdemont. La Direcció General de la Policia catalana vol esbrinar si han estat fent tasques d'escorta en períodes de permís i vacances.