El PP amenaça d'esmenar els seus pressupostos al Senat

El PP va avisar ahir que introduirà les esmenes que consideri «oportunes» en el text dels Pressupostos Generals de l'Estat que es debatran demà al ple del Senat després que Pedro Sánchez es comprometés a mantenir els comptes del PP per aconseguir l'aprovació de la moció de censura que el divendres el va situar a la presidència del Govern. «Farem la nostra feina parlamentària. Tenint majoria absoluta al Senat, el Grup Popular introduirà aquelles esmenes que consideri en el text», va declarar la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, afegint que el PP és un partit «seriós, responsable i compromès amb el futur d'Espanya». A més, Levy va destacar que els responsables d'haver signat la moció de censura «també seran responsables» d'assumir les conseqüències que la política de Sánchez comporti a partir d'ara.

D'altra banda, Levy va demanar que el president del Govern es comprometi amb el respecte a la Constitució a Catalunya per damunt del «canvi polític» que ha establert amb els independentistes per arribar a La Moncloa. Així, Levy va reclamar la retirada de la pancarta penjada al balcó del Palau de la Generalitat que demana la llibertat de presos sobiranistes i va advertir que, si no ho fa el president català, Quim Torra, Sánchez haurà de trucar-li per demanar-li-ho.

Per la seva banda, el secretari d'Anàlisi Estratègic i Canvi Polític de Podem, Íñigo Errejón, va afirmar que el seu partit s'ofereix com a «força confiable al nou Govern per començar a realitzar transformacions socials». Per això, va reiterar l'oferiment d'arribar a un «acord sòlid, estable», per poder «reforçar» el nou Govern que «desperta unes immenses il·lusions» entre els espanyols que no es poden «decebre», i també per poder realitzar «les transformacions que la societat espanyola està esperant».

Pel que fa a la reacció de Ciutadans al ple de demà al Senat, la portaveu adjunta del grup parlamentari, Melisa Rodríguez, va dir durant una visita a la Fira del Llibre de Madrid que «Ciutadans seguirà demanant eleccions i vigilarà els acords del PSOE amb partits que «vulguin trencar» Espanya.



Socis de «dubtosa qualitat»

A més, va assegurar que el PSOE no s'ha assegut a negociar amb ells i que en canvi ha preferit socis de «dubtosa qualitat institucional» que pretenen «vulnerar els drets de gran part dels ciutadans». Rodríguez va demanar en tot cas la convocatòria d'eleccions perquè siguin «els ciutadans els qui finalment decideixin qui ha de governar».

Qui també va demanar eleccions va ser el president del partit ultradretà Vox, Santiago Abascal, en un míting a Barcelona, i va exigir la il·legalització dels partits independentistes. En un acte que va aplegar prop de 1.400 persones, el més gran mai fet segons Abascal, aquest va reclamar que es convoquin eleccions a Espanya per fer possible que Vox tingui representació parlamentària al Congrés dels Diputats.