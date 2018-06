Aznar s'ofereix a "contribuir" a la "reconstrucció del centre-dreta nacional"

L´expresident del govern espanyol José María Aznar ha assegurat aquest dimarts coincidint amb l´anunci de dimissió de Mariano Rajoy que ell "contribuiria amb molt de gust" a la "reconstrucció del crentre-dreta nacional". Ho ha fet en un acte a Madrid on s´ha desvinculat completament del PP i ha refermat el seu "compromís" amb "Espanya i els espanyols". "No tinc cap compromís partidari, no em sento militant de res i no em sentor representat per ningú", ha assegurat durant la presentació del llibre de Javier Zarzalejos "no hay ala oeste de La Moncloa". Segons Aznar, l´Estat viu una situació "delicada" fruit de la superposició de la crisi "de secessió motivada pel cop d´Estat a Catalunya", la dels partits i "una crisi de lideratges". En aquest sentit, ha estat crític amb l´actuació de Mariano Rajoy a Catalunya, on ha actuat només per "convocar eleccions" però on no s´ha fet net, perquè "la recuperació de l´ordre constitucional només pot arribar després de desarticular el moviment independentista, amb tots els seus suports, els mediàtics, i els financers", i "no s´està fent prou".

Segons Aznar, cal reconstruir aquest "centre-dreta nacional" per poder mirar al futur "amb confiança" i per donar als ciutadans una "garantia d´estabilitat en el futur". Respon els qui l´acusen per la corrupcióAznar també ha contrarestat les crítiques dels qui apunten a la seva direcció com a origen del sistema de corrupció al PP. Segons ha afirmat, "la corrupció és un càncer que no podem tolerar" i "cadascú ha de respondre dels seus actes ambla llei, les seves garanties i exigències". "Jo responc dels meus des del primer a l´últim, mirant-vos de fit a fit", ha dit. En aquest marc, ha apuntat que en els últims dies "S´han dit i escrit coses molt greus intentant tacar la meva trajectòria política i personal". "La mentida s´ha professionalitzat i cal evitar que surti gratis", ha afirmat abans d´assegurar que farà que es recordin "amb noms i cognoms" els qui l´acusen. "Es pretén marcar una trajectòria, però jo els di que el meu camí l´elegeixo jo i seguiré fent i dient el que crec que el meu país necessita de mi".