Borrell, crític amb l'independentisme, serà el ministre d'Exteriors del nou Govern

L'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell serà el ministre d'Exteriors del Govern de Pedro Sánchez. A falta que el president doni a conèixer demà oficialment els noms dels seus ministres, a poc a poc es van filtrant algunes dades, com l'oferta de Sánchez a Borrell, que aquest ha acceptat. L'exministre d'Obres Públiques, Transport i Medi Ambient en l'últim Govern de Felipe González va rebutjar anar de número tres a les llistes del PSC per la província de Barcelona en les darreres autonòmiques perquè es veia fora de la política en actiu. A l'etapa anterior de Sánchez al capdavant del PSOE, l'exministre ja va formar part de l'equip d'experts o «Govern a l'ombra» de què es va fer envoltar.

En els últims anys, Borrell, de 71 anys, s'ha destacat per combatre el discurs independentista, rebatent els arguments -que considera falsos en molts casos- sobre la submissió de Catalunya per part d'Espanya. En aquesta campanya s'emmarca, per exemple, el llibre Els comptes i els contes de la independència que va publicar el 2015 juntament amb Joan Llorach.

Els esforços de Borrell per contrarestar els arguments del sobiranisme rebien amb freqüència els elogis del llavors ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, José Manuel García-Margallo, que estava convençut de la necessitat de confrontar el relat independentista, tot i que l'opinió majoritària del Govern de Mariano Rajoy s'inclinava per esperar que baixés el suflé.

Borrell va tenir un paper protagonista en la massiva manifestació a Barcelona convocada per Societat Civil Catalana després del referèndum de l'1 d'octubre. Gran ressò mediàtic va tenir la seva apassionada intervenció, en què va demanar no fer boicot als productes catalans, va retreure a les empreses el fet de no haver anunciat abans el canvi de la seva seu social i va carregar contra el llavors conseller de la Presidència de la Generalitat, Jordi Turull , per referir-se als catalans que estan en contra de l'1-O com a «súbdits».

En aquest sentit, l'expresident català Carles Puigdemont va criticar l'elecció de Borrell i va ironitzar si aquest és el «gest» que tenia pensat el president del Govern central per enviar un «missatge fraternal de desescalada» de tensió als sobiranistes.

Puigdemont, després que el seu partit, el PDeCAT, donés suport a la moció de censura promoguda per Sánchez, va criticar a Twitter aquells que parlen d'un «temps nou», després de conèixer-se el fitxatge de l'expresident del Parlament Europeu com a titular d'Exteriors.

Una elecció que no va agradar gens al líder de JxCat: «Rescatar perfils d'un altre temps que s'han significat per l'escaldada de l'odi és el gest que tenien pensat per enviar-nos un missatge de fraternal desescalada?».

Per altra banda, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va avançar que creu que el president del Govern recuperarà el Ministeri d'Igualtat i «alguna» cartera «més» en l'organigrama del seu Executiu. Ábalos va dir que el Govern de Pedro Sánchez només inclourà ministres del PSOE o independents vinculats amb aquest partit, però es va mostrar obert a comptar amb representants d'altres formacions com Podem a nivells segons de l'Administració, a òrgans constitucionals o al Consell de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE).



Gran ministeri

Paral·lelament, Sánchez contempla en la composició del Govern un gran Ministeri que aglutini les àrees de Medi Ambient, Energia i Canvi Climàtic. Amb aquest Ministeri, l'Executiu afrontarà entre altres qüestions el compliment dels compromisos d'Espanya adoptats amb la ratificació de l'Acord del Clima de París; la política de canvi climàtic, la transició energètica, la descarbonització de l'economia, així com la política ambiental de l'aigua, biodiversitat, meteorologia i costes.