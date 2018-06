L'erupció d'un volcà a Guatemala causa almenys 62 morts i 2 milions de damnificats

L'erupció del Volcà de Foc a Guatemala hauria causat almenys 62 morts, segons el secretari de la Coordinadora Nacional per a la Reducció de Desastres (Conred), Sergio Cabañas. A l'hora de tancar aquesta edició, entre els morts no hi havia cap estranger. El nombre d'afectats per l'erupció del volcà, un dels tres actius a Guatemala, seria de dos milions de persones.

El president de Guatemala, Jimmy Morales, i la primera dama, Patricia de Morales, vam visitar la zona devastada pel volcà. Morales, que va declarar tres dies de dol i l'estat de calamitat als departaments de Chimaltenango, Escuintla i Sacatepéquez, va visitar el Centre d'Operacions d'Emergències d'Escuintla. El president va advertir que el Govern no té fons per a aquesta emergència: «El nostre pressupost no ens permet designar ni un cèntim per a atendre l'emergència».

Mentrestant, el portaveu de la Conred, David de León, va explicar que «s'han conformat sis grups interinstitucionals des del sector del Rodeo a Escuintla», la localitat més afectada pel flux piroclàstic que va descendir per una de les vessants del volcà.



Noves explosions

Encara que l'Institut Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia i Hidrologia va informar durant la nit de diumenge que l'erupció havia acabat, ahir es van continuar produint explosions, algunes d'elles de caràcter fort, carregades de molta cendra, així com allaus febles i moderats als vessants del volcà.

En aquest sentit, va recomanar a la població que es mantingui allunyada dels vessants del volcà, ja que el material piroclàstic expulsat segueix estant calent i podria ocasionar cremades. Les cendres s'han estès seguint la direcció del vent fins a 60 quilòmetres de distància i han arribat fins a la capital, Ciutat de Guatemala, obligant al tancament de l'aeroport internacional de La Aurora. No obstant això, les operacions es van reprendre al matí d'ahir, tot i que inicialment només per establir un pont aeri amb ajuda per als damnificats. El volcà es troba a uns 40 quilòmetres de la capital del país i prop de la ciutat d'Antigua, coneguda per les seves plantacions de cafè.