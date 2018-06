L'inici de la cimera de Singapur, a les nou del matí del dia 12

La Casa Blanca va informar que la reunió entre el president nord-americà, Donald Trump, i el líder nord-coreà, Kim Jong-un, serà a les nou del matí hora local del 12 de juny a Singapur. «Considerem que les coses segueixen avançant. S'estan aconseguint avenços. Seguim preparant la reunió i els puc dir que el president rep informes diaris del seu equip de Seguretat Nacional sobre Corea del Nord», va explicar la portaveu de la Casa Blanca , Sarah Sanders.

Per part seva, el president rus, Vladímir Putin, va assegurar que Rússia té la intenció de «fer tot el possible» per resoldre les tensions a la península de Corea. «Per la nostra part, estem disposats a fer tot el possible per aconseguir-ho. Sempre hem estat en contacte amb l'administració de Corea del Nord. Hem proposat una sèrie de projectes trilaterals en l'àmbit de l'economia», va afirmar Putin.

Moscou «espera amb gran interès la primera reunió entre el president dels Estats Units, Donald Trump, i el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ja que els retrets entre els dos països han anat massa lluny», va assenyalar el president rus.