El PP suprimirà dels Pressupostos 70 milions en inversions a Euskadi

El Partit Popular està decidit a suprimir dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2018 inversions per almenys 70 milions d'euros en què el PNB estava molt interessat, però que no afecten les inversions de l'Estat en el tren d'Alta Velocitat, ni en la I basca o els ports. Es tracta d'inversions que havia d'executar l'Estat però que li correspondrien al Govern basc, encara que l'Executiu popular havia acceptat executar en el marc de l'acord de suport pressupostari. Es tractaria d'inversions que preveia rendibilitzar el PNB, però que ara podrien sortir dels comptes públics estatals.

De fet, el senador basc del PP i president dels populars d'Àlaba, Iñaki Oyarzábal, va assegurar que «el gruix de les inversions en infraestructures i totes les inversions estratègiques estan garantides, perquè són apostes del PP i van venir incorporades» als Comptes dels populars. En concret, es va referir a les partides destinades al TAV, ports, etc, i va destacar que el PNB «s'ha penjat les medalles», sent compromisos del Partit Popular.

Tot i això, va aclarir que «a partir d'aquí» s'hauran d'«analitzar quines són les esmenes del PNB per a qüestions que són competència del Govern basc i dels ajuntaments». «Haurà d'anar on el PSOE, Podem i Bildu per demanar sopetes», va apuntar.

Des del PP expliquen que aquestes inversions sumen almenys 70 milions dels 540 que ,l'Executiu de Rajoy s'havia compromès a invertir a Euskadi fins al 2020. Al PP estan recopilant totes i cadascuna d'aquestes inversions que hauria correspost fer a l'Executiu basc per treure-les dels Pressupostos a través d'esmenes al Senat, on els populars tenen majoria absoluta. Algunes d'elles es refereixen a estudis, investigació o assumptes energètics. L'objectiu ara és redistribuir aquestes partides a altres llocs que resultin atractius als ciutadans i no es descarta el repartiment d'elles entre diverses comunitats autònomes.

En aquest sentit, el portaveu del Grup Popular al Senat, José Manuel Barreiro, va confirmar que la seva formació presentarà esmenes al Senat al projecte de Pressupostos i va rebutjar que estiguin actuant per «revenja». Segons va dir, el PP està en «disposició de poder millorar» aquests comptes públics en «benefici de la societat espanyola».

Per part seva, el portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, va afirmar que comprèn que «no s'ha entès» que havent votat a favor dels Comptes promoguts pel Govern de Mariano Rajoy, la formació votés 48 hores després una moció de censura contra ell , però considera que «no es pot parlar de traïció, ni moltíssim menys». «No tenim la culpa que el dia següent sortís la sentència de Gürtel», va afegir.

«Entenc el cabreig i aquestes ganes que et poden donar una satisfacció temporal de dos dies, dir 'ara trec uns acords que tenia previstos', però pensant-ho de manera freda tampoc va enlloc», va comentar en relació a la confirmació que el PP esmenarà els Pressupostos al Senat. Segons la seva opinió, el PP «no ha entès» que l'«impacte social» de la sentència «ha estat terrible». «Ha tingut a la societat una repercussió importantíssima, el PP no ho ha acabat de llegir, però és així», va assenyalar, per incidir que el PNB havia donat «temps» als populars per fer alguna cosa.



Crítica del PSOE

Paral·lelament, el portaveu del PSOE al Senat, Ander Gil, va recomanar al PP que no modifiqui els Pressupostos de l'Estat a la Cambra Baixa i no enredi la tramitació dels Comptes ni el seu contingut, «perquè quan un es troba en un forat i vol sortir-ne, ha de deixar de cavar».

Gil va qualificar la postura del PP de «rebequeria» i «vendetta», que suposa a més un «menyspreu» als 12 milions de votants que estan darrere dels partits que van aprovar la moció de censura. «Ens reafirma en la necessitat del que hem fet, portar a aquest país un govern decent que no faci un ús pervers de les institucions, que no les patrimonialitzi», va destacar.