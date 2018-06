Sánchez promet «anteposar el consens a la crispació en tots els àmbits»

El president del Govern, Pedro Sánchez, va assegurar que «l'ànim del Govern d'Espanya serà sempre anteposar el consens a la crispació en tots els àmbits» de la política espanyola i internacional. Així ho va avançar durant la seva participació en l'acte de celebració dels 25 anys de relacions diplomàtiques entre Espanya i Andorra, en el qual va pronunciar les seves primeres paraules en públic des que va prometre el seu càrrec de president del Govern.

«Escoltar, dialogar i consensuar han de ser els tres pilars sobre els quals es basi la política del segle XXI», va argumentar Sánchez, que va aprofitar l'acte per fer una «reflexió sobre la necessitat d'articular espais d'acord i de consens».

A la seva arribada a l'acte, el nou cap de l'Executiu va dir als periodistes que la composició i estructura del seu Govern es coneixerà d'aquí a poc i, a la sortida, preguntat per si demà s'hauran aclarit els dubtes, va respondre que sí.

L'agenda internacional és el més immediat que Sánchez ha heretat de Mariano Rajoy. Ahir al al matí va rebre el president d'Ucraïna i a la tarda va acudira un acte amb assistència de diversos ministres d'Exteriors de PP i PSOE. Abans de començar l'acte, al ministre en funcions, Alfonso Dastis, li va trucar per telèfon el designat per Sánchez per a aquest lloc, Josep Borell, i tots dos van quedar en tornar a parlar en els propers dies.

El nou cap de l'Executiu també va esbossar la seva postura davant la UE, que passa perquè «el projecte d'integració europea ha de comportar l'establiment d'un espai de progrés i de reducció de les desigualtats». «Europa ha de ser un espai de cohesió econòmica, social i territorial que beneficiï també el nostre veïnatge geogràfic», va afirmar.

En aquest sentit, va deixar clar que el seu Govern seguirà donant suport «inequívocament» a l'acostament d'Andorra a la UE i, en concret, a la negociació de l'Acord d'Associació entre la UE i Andorra, convençut que crearà ocupació i tot tipus d'oportunitats.