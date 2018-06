Busquen desenes de desapareguts sota les cendres a Guatemala

Militars, policies i bombers s'esforcen en la recerca de desenes de persones desaparegudes a quatre llogarets de Guatemala que van quedar diumenge soterrats per la potent erupció del Volcà de Fuego. Situat a 50 quilòmetres de la capital del país centreamericà, el colós va expulsar fluxos piroclàstics de fins a 700 graus centígrads que van arrasar tot el que van trobar al seu pas, incloses les aldees La Marrada, La Reina, La Libertad i San Miguel Los Lotes, en una catàstrofe que ha causat almenys 72 morts i 46 ferits amb cremades greus de segon i tercer grau. No obstant això, aquestes xifres augmentaran tenint en compte que els equips de rescat no han pogut accedir a la Libertad ni a certes zones de la resta de llogarets que es troben col·lapsats per la lava.

En total, la potent explosió del volcà va afectar 1,7 milions de persones de Chimaltenango, Escuintla i Sacatepéquez, on el Govern de Guatemala ha activat l'alerta roja, mentre que la resta del país es troba en alerta taronja. Precisament, el Consell de Ministres es va reunir per aprovar la declaració de l'Estat de Calamitat en aquests tres departaments. Per a això, cal que compti amb el vistiplau del Congrés del país, que va celebrar una sessió plenària. El mateix president, Jimmy Morales, va assegurar que li fa «vergonya» dir que tenint en compte la Llei de Pressupostos, «l'Estat no pot comptar amb un sol cèntim en emergències» si no es declara l'Estat de Calamitat per comptar amb fons que permetin «restablir la nostra infraestructura i donar suport a les famílies damnificades».

Així mateix, l'Executiu de Guatemala va declarar tres dies de dol nacional, alhora que va buscar aixopluc a 1.689 persones que han perdut els seus habitatges. Igual que va succeir el 2015 amb l'ensorrament del Cambray, on van morir 280 persones, el país es va tornar a bolcar amb els damnificats i són centenars les institucions públiques i privades que estan col·laborant.