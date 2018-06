Conte obté la confiança del Senat i promet posar fi al «negoci» de la immigració

El nou primer ministre d'Itàlia, Giuseppe Conte, va defensar davant el Senat el programa de Govern que posarà en pràctica l'acabat d'estrenar Executiu italià nascut del pacte entre el Moviment Cinc Estrelles (M5S) i la Lliga, aquest últim considerat un partit xenòfob i racista per les seves propostes a favor de l'expulsió massiva d'immigrants. Durant el debat d'investidura, Conte va assegurar que posarà fi al «negoci» de la immigració, va defensar la voluntat d'Itàlia de romandre dins de la UE i va anunciar l'obertura cap a Rússia com a soci estratègic. «Si populisme significa ser capaços d'escoltar les necessitats de la gent, llavors som populistes», va assegurar.

Conte, de 53 anys, advocat i professor universitari sense experiència política i completament desconegut a Itàlia fins fa tot just dues setmanes, va obtenir la confiança per ser investit primer ministre per 171 vots a favor i 117 en contra al Senat, després de pronunciar el seu primer discurs davant la cambra alta. Forza Italia de Silvio Berlusconi, soci a la coalició de centredreta de la Lliga, va complir la seva amenaça i va votar en contra del nou Govern.

Avui Conte es sotmetrà a la votació a la Cambra dels Diputats, que previsiblement també superarà, ja que l'M5S i la Lliga compten amb una àmplia majoria. Conte es va reivindicar com un «ciutadà» disposat a assumir la responsabilitat de convertir-se en primer ministre i va assegurar que serà «el garant» del «contracte» signat entre els dos grans partits.